Стало відомо, як «Укравтодор» краде наші гроші: не розкрито схеми

Читати про «Укравтодорі» в цифрах – нудно і нудно. Але — треба.

Куди цікавіше, звичайно, запостити фотку розбитої дороги або історію про відірвався на ямі колесі машини заступника Омеляна. Але, щоб розуміти, чому так погано і чому не буде краще – потрібно витратити трохи зусиль на сприйняття цифр. Буквально 10 хвилин – і все стане на місця, пише видання Хвиля.

«Укравтодор» опублікував свою фінансову звітність за минулий рік. У минулому році «Укравтодор» відремонтував 987,8 кілометрів доріг. Не 3800, як відрапортував Омелян, а в 4 рази менше – 987,8 кілометрів. Не 1300-1600 кілометрів, як скромніше свого патрона натякнув Новак, а не дотягнув навіть до тисячі.

І це — тільки 55% із запланованих на рік. Коли Новак в листопаді минулого року рапортував Кабміну про успішне завершення ремонтно-будівельного сезону і повне виконання річних планів, він брехав.

«Укравтодор» опублікував свою фінансову звітність за минулий рік

Реально залишилися не відремонтовані ще 752,8 із запланованих на 2018 рік кілометрів. Так:

⁃ за основною своєю бюджетною програмою 3111020 «Укравтодор» відремонтував тільки 931,5 км, не виконаний ремонт ще на 357,7 запланованих км. При цьому гроші по цій програмі використані на 99%;

⁃ за бюджетною програмою 3111600 (а це основні траси — Київ-Одеса, Київ-Харків, Київ-Чоп) виконаний ремонт на 18,8 км, залишилися не відремонтовані ще 349,8 запланованих км.

Всього в натуральних показниках (кілометрах) «Укравтодор» виконав річний план 2018 тільки на 55%. При тому, що фінансування «Укравтодору» (за вирахуванням сум на погашення боргових зобов’язань) зросла в порівнянні з 2017 роком в 2,2 рази або на 12,2 мільярдів гривень.

Збільшення фінансування на 12,2 мільярдів гривень призвело до збільшення протяжності відремонтованих «Укравтодором» доріг на 56 кілометрів. Тобто, кожен додатково відремонтований «Укравтодором» кілометр обійшовся бюджету в додаткові ж 218 мільйонів гривень.

У порівнянні з 2016 роком виглядає ще цікавіше. При фінансуванні в 2016 (за вирахуванням погашення боргів) у 6,8 млрд «Укравтодор» тоді відремонтував 712, 3 кілометри доріг.

За два роки фінансування збільшилася в 3,3 рази або на 15,5 млрд. грн, а кількість відремонтованих кілометрів – тільки на 40% або на 275, 5 кілометрів.

Чому так? Може, у «Укравтодору» збільшилася протяжність доріг, за які він відповідає, і зміст яких він фінансує? Немає.

Навпаки, воно зменшилося в 4 рази. Більшу частину доріг «Укравтодор» передав місцевій владі і замість 159 тисяч кілометрів в 2016 році, тепер у віданні «Укравтодору» тільки 43,4 тис км. Може, всі зусилля і фінанси «Укравтодор» кинув на невідкладний ямковий ремонт? Теж немає. Якщо в 2016 році він відремонтував дрібним (ямковим) ремонтом 9,1 тисячу квадратних метрів доріг, то в 2018 тільки 5,8 або в 1,6 разів менше. А в цьому році планує ще менше – 4,8 тис. кв. м.

Більшу частину доріг «Укравтодор» передав місцевій владі

Математика. Навіть на рівні початкової школи математика — наука логічна і прозора. Якщо чисельник (те, що ділять) збільшується, а результат — ні, то справа в знаменнику. Якщо фінансування зростає в рази, а відремонтованих доріг не стає більше, а то і менше, то причину потрібно шукати у вартості робіт.

І шукати в тих же фінансових звітах «Укравтодору» – вони там теж є. Що сталося з вартістю за два останніх роки? З основного виду робіт основний бюджетної програми (середній поточний ремонт) вартість зросла з 2016 РОКУ у 2,1 раз. З 5,9 до 12,6 мільйонів гривень за кілометр.

«Укравтодор» вирішив не зупинятися на цьому і запланував середню вартість цього виду ремонтів на 2019 рік у 14,7 мільйонів гривень за кілометр або в 2,5 рази більше, ніж в 2016 році.

Більше того, не чекаючи 2019 року, на окремих ділянках улюбленого дітища зіцголова «Укравтодору» GO Highway вартість середнього ремонту у Київській області вже досягла 39 млн грн за кілометр, а в Одесі -103 млн грн за капітальний (бюджетна програма 311100).

За кілометр. Ще цікавіше з дрібним (ямковим) ремонтом та утриманням. Якщо в 2016 це задоволення коштувало бюджету в 26,3 тисячі за кілометр, то в 2018 вже 79,4 або 3 рази дорожче. У 2019 за планом, ці роботи будуть коштувати вже 137,8 тис грн за кілометр або у 5,2 рази дорожче, ніж в 2016.

У країні інфляція за два роки склала 500%? Курс долара зріс уп’ятеро або бітум зі щебенем стали дорожче золота? В країні — ні. В «Укравтодорі» — так. Чим більше зростає бюджетне фінансування «Укравтодору», тим більше «Укравтодор», керований самим ефективним менеджером 2018 року, збільшує вартість робіт і знижує свою результативність в натуральних показниках.

Подивіться, які дзеркальні криві збільшення вартості і зниження обсягу ямкових ремонтів на графіку. Негативна кореляція. Класика жанру!

У підсумку: збільшення фінансування «Укравтодору» в 2018 році на 12,2 млрд грн дало такі результати:

— феєричне збільшення кількості відремонтованих доріг аж на 56 кілометрів,

— зменшення площі забитих ям на 2,5 тис кв м або 43%

— і більше нічого.

2. Кількість відремонтованих «Укравтодором» доріг збільшилася мізерно, в порівнянні з збільшенням фінансування, а за деякими видами ремонту – значно скоротилося.

3. За останні два роки «Укравтодор» в рази збільшив вартість робіт. Так, вартість середнього ремонту кілометра дороги виросла в 2,5 рази, а вартість утримання та дрібного ремонту – більш ніж у 5 разів.

4. Створення дорожнього фонду призвело до збільшення витрат бюджету, та не дало реальних результатів поліпшення стану українських доріг.

5. Це пояснюється відсутністю будь-якого реального контролю за діяльністю «Укравтодору». Бюджетні гроші витікають з «Укравтодору» через дірки безконтрольно завищених цін.

6. Мінінфраструктури і «Укравтодор» маніпулюють інформацією про реальний стан справ у галузі.

Реально Укравтодор ” ремонтує трохи більше половини від запланованого.

Звіти про результати роботи в картинках — нове слово в історії освоєння бюджетних грошей.

7. Збереження такого становища дискредитує ідею дорожнього фонду, і створює живильне середовище для корупції та розкрадання коштів держбюджету.

8. Нікого це не колише. «Золоте дитя» пана Туска перетворилася в Україні в священну корову, яку ні-ні.

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НАБУ озвучило цифру можливого збитку в «Укроборонпромі» в 1 млрд гривень. Масштаби можливих протікань» в «Укравтодорі» навіть складно уявити.

І так, в чому, власне, менеджерські і реформаторська ефективність Новака? В цифрах. Він отримує 900% надбавки до зарплати за те, що відремонтував додаткові 56 кілометрів за 12,2 млрд грн? Або за те, що збільшив вартість ремонтів в 2-5 разів? Або за те, що навіть скромні плани виконує тільки на 55%?І – вишенька на тортик.

Договір на експлуатаційне утримання в 2019 році (на рік) 283 кілометрів доріг у Київській області за 235 млн грн у лютому підписаний з польською фірмою GNOM.

Тобто, за 830 тис грн за кілометр. Це те, що в 2016 році коштувало 26,3 тис грн за кілометр, а в 2019 заплановано на рівні 137,8 тис грн за кілометр. Ця фірма обслуговує два ринку у польському місті Лодзь,а в Україні і Київській області ні техніки, ні людей у неї не було.

За договором GNOM може виконувати роботи як самостійно, так і через субпідрядника (класика прокладочного жанру). Договір підписано в лютому, але почав діяти заднім числом з 1 січня.

Ось такі польські гноми в «Укравтодорі».

Нагадаємо, що будівництво чотирисмугової траси між Києвом і Дніпром може бути зірвано.

Раніше Hyser повідомляв, що названі регіони-аутсайдери освоєння коштів на ремонт місцевих доріг.

Також Hyser писав, що «Укравтодор» пригрозив не оплачувати роботи підрядникам, кладущим асфальт на сніг.