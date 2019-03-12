В пошуках скарбів: рибалки витягли з води «ключик» до багатств XVII століття

Вартість зниклих скарбів оцінюється в 1,5 мільярда доларів — поки знайдено тільки іржавий якір.

Але саме цей якір може стати «ключем» до пошуків. Мова йде про британському судні Merchant Royal («Королівський Купець»), яке затонуло біля берегів Корнуолла в 1641 році. Це корабельну аварію по праву вважається одним з «найдорожчих в історії», пише британська Daily Mail.

Історики вважають, що якір належав Merchant Royal «з великою часткою ймовірності»

Корабель, який прозвали «морським Ельдорадо», торгував з іспанськими колоніями з 1637 по 1640 рік.

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Він потрапив в шторм, коли віз з Мексики 450 кілограмів золота, 400 злитків мексиканського срібла та близько 500 тисяч іспанських песо.

Merchant Royal отримав пробоїну, команда намагалася відкачати воду з трюмів, але в підсумку була змушена покинути судно. А всі багатства безслідно зникли разом з ним.

Багато археологи і шукачі скарбів намагалися знайти сліди Merchant Royal, але безуспішно.

І тільки зараз удача посміхнулася рибалкам. Під час промислу в 30 кілометрах від мису Лендс-Енд вони випадково витягли з води іржавий якір, який, на думку експертів, ідентичний якоря «морського Ельдорадо».

Очікується, що це відкриття допоможе дайверам відшукати багатства корабля.

Знайдений якір може стати підказкою до того, де шукати скарби

Але морський археолог Марк Мілбурн попередив, що операція буде складною і ризикованою.

«Місце затоплення дуже підступно: глибина досягає 91 метра, рідкісний дайвер може пірнути так глибоко», — розповів він.

За словами Мілбурна, він пірне, щоб «уважно озирнутися». Але для такого глибоководного занурення потрібно багато професійного обладнання і добре підготовлена команда.

Крах Merchant Royal в роботі художника

Варто додати, що в 2007 році американська компанія «Одіссей» повідомила про знайдений скарб на суму 500 млн доларів. Вони стверджували, що знайдений корабель затонув в Середні століття в Атлантичному океані. Дайвери витягли на берег понад 500 тисяч золотих і срібних монет, загальною вагою понад 17 тонн.

Однак цей скарб насторожив влади Іспанії та Великобританії, так як в «Одіссеї» відмовилися надати точні дані про місце знахідки. У Лондоні тоді запідозрили, що це можуть бути скарби з Merchant Royal.

Зараз найбільшою «підводного скарбницею» вважається басейн Карибського моря, по якому на початку XVI століття завойовники Америки везли золото і коштовності в Європу. В Атлантичному океані, за приблизними підрахунками, за кілька століть потонуло понад 100 тисяч кораблів. Без урахування вартості історичних реліквій, затонулі скарби оцінюються в трильйони доларів.

Нагадаємо, легендарний авіаносець Другої світової знайшли на дні океану через 80 років.

Як повідомляв Hyser, археологи знайшли рідкісні скарби цивілізації Майя.

Також Hyser писав, що розкриті відомості про секретному золоті Третього рейху.