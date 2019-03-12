Від лікаря краще відмовитися: експерти розповіли кому і чому

Сучасна медицина досягла належного рівня, але не всі медичні процедури підходять усім без винятку.

Так, велика кількість медпроцедур мають досить значний список протипоказань, пише Политека.

У разі нехтування обмеженнями, наслідки можуть бути небезпечними для здоров’я. А щоб уникнути небезпеки, ми рекомендуємо вам прочитати, що саме необхідно уникати і кому.

Перше — це пілінг. Завдяки цій процедурі відбувається злущування шкіри і видалення відмерлих клітин епідермісу. Вона дуже популярна серед жінок, адже вони здорово омолоджують. Однак пілінг категорично не можна робити людям із захворюваннями серцево-судинної системи і наявних пухлинах. Крім того, на час доведеться відмовитися від нього вагітним і годуючим жінкам. А також всім, у кого є герпес і хто недавно побував в солярії.

Друге — це МРТ. Пацієнти з кардіо – та нейростимуляторами, електронними та металевими імплантатами, а також люди, що мають у своєму анамнезі травму очей, заподіяну металевим об’єктом, — для них проведення МРТ категорично протипоказано.

ЕКГ — номер 3. Електрокардіографія останнім часом стала популярною процедурою, але експерти підкреслюють: вдаватися до неї необхідно виключно за медичним призначенням. В іншому випадку, за їх словами, збільшується ризик постановки помилкового діагнозу.

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Технології

4 — Лазерна корекція зору. Ще одна популярна процедура, яка корисна далеко не всім. Наприклад, при синдромі «сухого ока» робити її не можна, і тим більше — при більш серйозні проблеми з очима. Крім того, така корекція заборонена для дітей у віці до 18 років.

Відбілювання зубів — це 5. Якщо ви страждаєте клаустрфобией, то процедура відбілювання зубів точно не входить в список корисних. При різних ушкодженнях зубів вона також протипоказана – як і при вагітності.

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