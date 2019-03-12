Вчені розкрили таємницю смерті: як передбачити

Останні дні життя примітні особливо яскравими сновидіннями.

У ході дослідження вчені змогли підтвердити суттєвість сновидінь у людей. Про це пише «politeka».

Дослідники з Центру хоспісної та паліативної допомоги в Буффало протягом 10 років проводили досліди і прийшли до висновку, що ще за 3 тижні до смерті людей починають відвідувати дивні видіння — однакові сни.

Варто відзначити, що всі пацієнти були людьми, які пережили так звану «клінічну смерть». Вона являє собою стан, коли людину можна повернути до життя, якщо вчасно і правильно надати реанімаційні заходи.

У ході дослідження вчені спостерігали за вмираючими пацієнтами, яких за цей час набралося понад 13 тисяч. Фахівці виявили, що 88% людей напередодні смерті бачать неймовірно яскраві сни.

За словами пацієнтів, у 72% випадків у сні вони спілкувалися з померлими родичами і друзями, відчуваючи при цьому теплі почуття. 29% пацієнтів теж бачили вві сні своїх близьких і друзів, але виключно живих. 59% пацієнтів у своїх останніх снах пакували валізи або купували квитки — в загальному, збиралися в останній шлях.

Крім того, 28% пацієнтів стверджували, що у своїх передсмертних снах бачили різні спогади їх реальному житті, як правило, приємні спогади.

Відзначається, що таємничі сновидіння починаються приблизно за 10-11 тижнів до смерті. З кожним днем їх частота збільшується. Дати цьому якесь пояснення вчені не в силах, але факт залишається фактом. Вони і далі продовжать вивчати це питання для одержання конкретних результатів.

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Технології

Американські вчені створили пристрій, який зможе передбачити дату загибелі власника годин. Розроблена методика вчених здатна точно визначити мають фактори, які можу продовжувати або скорочувати тривалість життя людини, а ще передбачати вікові зміни власника.

Британські вчені змогли з’ясувати, який колір має смерть. Фахівці проводили досліди над черв’яками. Перед тим, як вони помирали, в їх організмі починала відбуватиметься хімічна реакція, яка порушувала міжклітинні відносини. Через некрозу виникає сині випромінювання.

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