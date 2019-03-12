Як харчуватися в Великий піст: кому ігнорувати обмеження і що пити

Вже розпочався Великий піст, однак не всім можна дотримуватися його обмежень.

Читайте детальніше про християнський піст і, кому варто утриматися на порталі Знай.

Масляний тиждень завершується у Прощену неділю, після якого слід початок Великого посту. У цьому році він починається 11 березня і закінчується 27 квітня. Метою його є підготовка до Великодня, унаслідок чого на весь період посту на усіх богослужіннях в обов’язковому порядку читаються молитви покаяння і спогади в подальшому Воскресіння Ісуса Христа.

Деяким людям радять утриматися від обмеження в прийомі їжі під час Великого посту. До таких людей належать: вагітні або годують жінки, діти, військові, а також люди, що страждають важкими захворюваннями. До того ж тим, хто планує дотримуватися посту, радять передчасно проконсультуватися з лікарем.

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Суспільство

Для того, щоб відчути радість від прийому їжі і пост був не в тягар, їжа повинна бути простий, але різноманітною. У Великий піст заборонено зловживати цукром, сіллю і прянощами, які до того ж калорійні. Але слід віддати перевагу їжі, приготованої на пару. Але у вживанні м’яса не рекомендують відмовлятися дітям до восьми років, а також літнім людям.

Особливу увагу слід приділити вживанню води. Вода має властивості угамування почуття голоду. Більш того, варто не забувати про повноцінний і здоровий сон. Який допомагає справитися з денними проблемами і дозволяє організму повністю відновитися. Особливо це актуально у весняний період, коли тривалість світлового дня збільшується після зими.

Нагадаємо, що під час Великого посту слід є виключно сирі продукти і фрукти.

На сніданок можна зробити вівсянка з медом, в обід можна підкріпитися спеціальним супом без м’яса, а на вечерю приготувати гречану кашу з овочами.

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