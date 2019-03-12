Южаніна розповіла, що буде з власниками нерозмитнених «евроблях»

Нардеп розповіла, що чекає власників нерозмитнених «евроблях».

За словами Южаниной, частина водіїв «євроблях» не може розмитнити авто через банальну відсутність грошей, пише Уніан.

Після закінчення пільгового режиму розмитнення, в Україні налічується 263 тисячі автомобілів на єврономерах, у яких порушений строк тимчасового ввезення або транзиту.

Народний депутат України від БПП, голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Південця заявила, що на її думку 10% цих громадян – люди, які знаходяться в складному фінансовому становищі і не змогли знайти кошти для розмитнення. «Я зустрічалася з такими людьми. Це люди, у яких багато дітей, яким продали авто за 300 євро, які за всіма технічними характеристиками автомобілем не варто називати… Для них оплата 1000 або 1500 євро для оформлення цього авто для проходження митних формальностей була не під силу», – зазначила вона.

Вона зізнається, що не знає, як допомогти таким людям: «Якщо б ми встановили пільгу хоча б для якоїсь категорії громадян, це стало б нової діркою в законодавстві. Тому я у всіх таких громадян прошу вибачення і не знаю, як їм допомогти».

Є інші категорії людей, які ще не розмитнили своє авто. Це активісти або ті, хто має намір продати свої автомобілі на металобрухт.

Незважаючи на все, це вона заявила, що очевидно, Верховна Рада ніяких змін вже не проголосує, тому після закінчення терміну в травні просто настануть норми іншого законодавства, і закон треба буде виконувати.

Нагадаємо, що на «евробляхи» українців знайшовся свій «покупець».

Так, мешканці прикордонного словацького села Убля почали викрадати «евробляхи», які там залишають українці з-за вступу в силу в Україні в кінці 2018 року нових правил розмитнення.

Спочатку словаки просто знімали з кинутих «евроблях» колеса і дзеркала. Тепер же справа дійшла до викрадень. За даними місцевої поліції, на даний момент відомо про два випадки викрадень кинутих автомобілів.

Насправді їх може бути більше, так як українські власники кинутих в словацькому селі машин з іноземною реєстрацією рідко цікавляться їхньою долею.

Після того, як наприкінці листопада 2018 року в Україні вступили нові правила розмитнення «евроблях», багато з них були просто кинуті в Польщі, Словаччині, країнах Балтії. В одному тільки словацькому прикордонному селі Убля їх накопичилося вже близько 300 одиниць. Їх кидають в самих різних місцях. Це заважає місцевим жителям. Природно, вони такого явища не раді. Така ж ситуація спостерігається в багатьох інших прикордонних з Україною словацьких селах.

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Нагадаємо, що «евробляхеры» придумали нахабну схему для обходу закону.

Раніше Hyser повідомляв, що в Україні змінилися правила розмитнення «евроблях».

Також Hyser писав, що в Україні оголосили війну евробляхерам.