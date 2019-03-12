Вчені знайшли унікальний спосіб позбутися сонливості

Вчені мають намір використовувати синій світло, як засіб від сонливості – зокрема, вранці, коли необхідно бути максимально зібраним, вчитися чи працювати.

Так, дослідники вирішили, що саме синій колір допоможе підбадьоритися шляхом придушення вироблення мелатоніну, пише medikforum.

До такого висновку прийшли фахівці Корейської передового інституту науки і техніки. На їх думку, за допомогою світлодіодів, які мають пікову довжину хвилі в синій частині спектру (той самий синій світло в смартфонах), можна успішно боротися з ранкової сонливістю.

«Синій світло пригнічує природну вироблення мелатоніну в нічний час і підвищує пильність людини. Тому вночі в спальні він небажаний, а з ранку, навпаки, доречний: він допомагає прокинутися та зарядитися енергією», — констатували корейські дослідники.

Для того, щоб підтвердити теорію, вони провели дослідження, в якому взяли участь група студентів. Медики спостерігали за тим, як впливають на стан людей світлодіодні лампи з блакитним і білим світлом. При цьому враховувалися як суб’єктивні відчуття досліджуваних, так і результати вимірів концентрації гормонів мелатоніну і кортизолу в крові учасників, ключових показників роботи біологічного годинника.

В результаті було встановлено: гормон сну мелатонін інтенсивніше всього знижувався у добровольців після впливу синього світла – вони швидше позбувалися від сонливості і вони відчували себе набагато бадьоріше, ніж у випадках, коли на них впливав білий світ.

Нагадаємо, медики виявили дивну причину безсоння. Провівши масштабне дослідження, вони з’ясували, що безсоння є генетичним захворюванням і передається у спадок.

Згідно з отриманими даними, вчені зможуть прийти до розробки нових способів лікування розлади.

Співробітники Центрального госпіталю Массачусетсу провели дослідження, в якому взяло участь 450 тисяч чоловік. Зробивши необхідні аналізи, вони виявили, що безсоння у багатьох випадках є генетичним захворюванням.

Так, було виявлено 57 ділянок ДНК, що збільшують ризики виникнення проблем зі сном. З цього фахівці зробили висновок, що безсоння і спадковість тісно пов’язані.

Вже наведені докази, згідно з яким кожен третій випадок безсоння був спадковим.

Тішить те, що завдяки новій інформації, медики зможуть створити більш дієві препарати і вивчати безсоння більш системно.

Знаючи, які ланцюга ДНК зачіпає, можна розробити ліки, що допомагають в 30% випадків, а це мільйони позбавлених проблем людей. Крім того, нормалізація сну допоможе позбутися хвороб, що є супутниками безсоння, такими як тривожний розлад, депресія і хвороба коронарних артерій.

Meizu представила Note 9: за якою ціною «вбивця» Xiaomi Redmi 7 з’явиться в Україні

Технології

Раніше Hyser писав про те, як подолати депресію без ліків: новий спосіб.

Також Hyser писав про те, що фахівці розповіли, як подолати безсоння.

Нагадаємо, що вчені розповіли, як безсонна ніч впливає на здоров’я.