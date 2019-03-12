Комп’ютери на Windows 7 несподівано зламали по всьому світу: як визначити

Хакери зламали операційну систему Windows 7 і тепер даних всіх користувачів у світі знаходяться під загрозою.

Так, 10 березня 2019 року, в офіційному блозі Google з’явилася інформація про те, що компанії вдалося виявити у сьомій вінді” відразу дві критичні уразливості, які вже використовуються хакерами для проникнення шкідливого коду ОС, пише znaj.

І до інциденту Microsoft всіляко мотивувала користувачів використовувати більш нове та сучасне програмне забезпечення Windows 10. Але 10-ка, виявляється, не менш небезпечна, так як хакери практично кожен день знаходять нові лазівки для злому пристроїв користувачів.

Але повернемося до 7-ке. Її «успішно» зламали і наслідки відчує на собі абсолютно кожен користувач. Корпорація Microsoft вже в курсі подій і фахівці активно шукають шляхи вирішення проблеми. Однак скільки на це піде часу, невідомо.

Щоб вже зараз захиститися від критичної проломи, яку виявила Google, компанія Microsoft радить оновити Windows 7 до Windows 10, де такої проблеми просто немає. Користувачам варто бути вкрай обережними, щоб убезпечити себе.

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Технології

Нагадаємо, що буквально кілька днів тому нове оновлення Windows 10 «вбило» самі потужні ПК.

Оновлення Windows 10 гальмує роботу комп’ютерів у всьому світі.

Microsoft вже в курсі проблеми і випустила рекомендацію по швидкому її вирішення.

Накопичувальне оновлення для Windows 10, який вийшов на початку березня, негативно позначилося на працездатності комп’ютерів по всьому світу. Користувачі відзначають, що гри під Windows 10 стали гальмувати або працювати повільніше, повідомляє головний редактор сайту The Verge на своїй сторінці в Twitter.

Проблеми виникли після випуску рядового накопичувального патча KB4482887, який не додавав операційній системі ніяких нових можливостей.

Представники компанії в курсі проблем і готують новий патч. щоб виправити ситуацію. Проте до його виходи, співробітники компанії рекомендують видалити оновлення KB4482887, у разі якщо користувачі помічають погіршення роботи у відеоіграх: падіння частоти кадрів, пригальмовування, фризи або зависання.

Зайдіть в «Настройки Windows» через стартове меню, або кнопками Win + I.

Перейдіть до «Оновлення та безпека» → «Перегляд журналу оновлень» → «Видалити оновлення»

Знайдіть патч «KB4482887», потім натисніть на нього правою кнопкою миші і виберіть «Видалити»

Перезавантажте комп’ютер

Після перезавантаження колишня продуктивність в іграх повинна зрости. Приміром, Alex Legends стає комфортніше грати після видалення патча.

Нагадаємо, що Microsoft назвала дату припинення підтримки Windows 10 Mobile.

Раніше Hyser повідомляв, що Google може відключити важливу функцію браузера Chrome.

Також Hyser писав, що оновлення до Windows 10 позбавляє користувачів комп’ютера: подробиці.