Вейпинг визнали смертельно небезпечним: дослідники опублікували нові висновки

Курці електронних сигарет істотного підвищується ризик розвитку інфаркту та депресії.

До такого висновку прийшли американські дослідники під керівництвом Мохиндера Виндхьяла з Школи медицини Канзаського університету. Про це пише «obozrevatel».

Ні для кого не секрет, що куріння дуже шкідливе для здоров’я. Ця звичка призводить до незворотних наслідків і смертельних захворювань. Багато люди залежні від куріння та вдаються до методів, щоб позбутися цієї залежності.

Так, дослідження показали, що у вейперов зростає ризик розвитку ішемічної хвороби серця, інфарктів і депресії порівняно з тими, хто не користується електронними сигаретами.

Автори використовували дані опитувань Національного дослідження стану здоров’я (National Health Interview Survey) за 2014, 2016 та 2017 роки, в яких брали участь 96467 американців.

«У вейперов ризик розвитку ішемічної хвороби серця виявився на 25%, а ризик розвитку інфаркту — на 34% вище, ніж у тих, хто не курив електронні сигарети. Крім того, ризик виникнення депресії або тривожності у них теж був на 55% вище. Якщо ж не враховувати інших факторів, виявилося, що ризик розвитку інфаркту у вейперов був 56%», – сказано в повідомленні.

Електронна сигарета складається з акумулятора, датчика, який визначає тиск повітря, мікросхеми, контейнера для рідини і випарника. В ході досліджень, медики припустили, що вживання чистого нікотину, без смол, продуктів горіння і концентратів, які містяться в електронній сигареті не альтернативна заміна звичайного тютюну.

Токсичність пари впливає терміну служби вейпа і напруга акумулятора. Чим довше ви користуєтеся електронною сигаретою і чим потужніший акумулятор, тим більше негативного впливу вона чинить на організм.

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Суспільство

Японські вчені оприлюднили результати перевірок електронних сигарет, згідно з яким вдалося довести, що пар випускається пристроєм містить два виду хімічних сполук, який провокує утворення ракових захворювань. А вчені з Англії змогли довести, що куріння електронної сигарети не позбавить від залежності від звичайної сигарети.

Нагадаємо, що вчені назвали шкідливу звичку, яка може залишити людину без зору.

Раніше Hyser повідомив, що вейп виявився менш канцерогенним, ніж звичайні сигарети.

Також Hyser писав, що медики розповіли про небезпеку електронних сигарет.