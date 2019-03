Телеведучу висміяли з-за дивного сукні у прямому ефірі: подробиці курйозу

Нестандартний вбрання від стиліста Деббі Харпера обійшовся телеведучої в 1500 гривень.

Глядачі розгледіли в сукні м’ясної мотив. Про це пише Сегодня.

Під час ефіру ранкового шоу Good Morning Britain глядачі почали писати у Twitter веде Кейт Гарравэй, що її смугасте кремово-коричневе плаття схоже на бекон.

Last week it was Kwik-Fit chic 🔧, today @kategarraway is the rocking ‘streaky bacon’ look 🥓

What do you reckon she should go for next [email protected] | @benshephard | @CharlotteHawkns | #GMB pic.twitter.com/qaeYUp7PwO

— Good Morning Britain (@GMB) March 8, 2019

Видання зазначає, що забарвлення, в якій глядачі побачили м’ясної мотив, насправді є стилізацією під зебру. Автор принта – стиліст Деббі Харпер. Аналогічне сукню в британських інтернет-магазинах коштує 45 фунтів стерлінгів.

Співведучий Кейт Гарравэй, Бен Шепард, пожартував, що тепер зрозуміло, чому собаки так і горнуться до колеги, а в студії так багато слин.

Бачачи, як жваво передплатники програми в Twitter реагують на вбрання ведучої, їм запропонували вгадати, в чому Гарравэй прийде наступного тижня.

