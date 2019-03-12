На Нюрнберг-2: Перебіжчик з ОРДЛо розповів про кадрові військових РФ на Донбасі (відео)

Співробітники контррозвідки СБУ спільно з українськими військовими здобули чергові докази участі військовослужбовців ЗС РФ у бойових діях на території тимчасово окупованої території Луганської області.







Їх надав перебіжчик — житель Стаханова, на початку 2016 року вступив в ряди терористичних збройних формувань, де служив у так званій інженерно-саперної роти, дислокованої в окупованому Луганську, а потім в «4-ї окремої мотострілковій бригаді», повідомляє прес-центр СБУ.



«За свідченнями перебіжчика, командирами обох підрозділів є кадрові військові ЗС РФ. Зокрема, один з росіян особисто керував військовими навчаннями терористів на території окупованого Лутугинського району і відповідав за переміщення російської спецтехніки з Таганрога Ростовської області в Луганськ», — йдеться в повідомленні.



За словами чоловіка, після фізичних знущань та моральних принижень від «начальницького складу» він усвідомив помилковість свого рішення і вирішив повернутися на підконтрольну української влади територію.



Військовослужбовці ЗСУ затримали чоловіка при перетині лінії розмежування і передали співробітникам Служби безпеки України.



Зараз в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України колишній бойовик активно співпрацює зі слідством і дає свідчення про злочини російських військових і їхніх маріонеток в ОРДЛО.



Служба безпеки нагадує, що особи, які добровільно повідомили в правоохоронні органи про вчинення терористичної діяльності і сприяли її попередженню чи припиненню, якщо в їх діях немає складу іншого злочину, звільняються від кримінальної відповідальності.





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