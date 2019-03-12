У США успішно протестували двигун українсько-американської ракети Firefly Alpha (відео)





На тестової майданчику в р. Бріггс (штат Техас, США), приватна аерокосмічне підприємство Firefly Aerospace провів успішний тест двигуна першого ступеня космічної ракети Alpha, запуск якої заплановано на грудень 2019 року, повідомляє Укрінформ.



Під час вогневого тесту двигун був встановлений на горизонтальній тестової майданчику, обладнаному для збору даних та аналізу параметрів роботи двигуна. Тестовий пуск тривав близько 60 секунд. За свідченнями розробників, випробування пройшло успішно.



Як пояснив власному кореспондентові Укрінформу генеральний директор Firefly Aerospace Тому Маркьюзик, під час пуску в грудні 2019 року на першій ступені ракети-носія Alpha встановлять три таких двигуна.



Firefly Aerospace — приватне аерокосмічне підприємство з офісами в р. Остін (штат Техас, США) і р. Дніпро (Україна). Виробництво ракети розташоване в Техасі, в той час як українські співробітники компанії в Центрі досліджень і розробки в Днипре розробляють частина обладнання.







У 2017 році компанію Firefly Aerospace, яка переживала фінансові труднощі, викупив український бізнесмен Макс Поляків, засновник асоціації Ноосфера і EOS Data Analytics. З тих пір робота над розробкою «Альфи» відновилася.







Компанія планує з 2021 року запускати дві такі ракети на місяць. У планах також розробка важкої ракети «Бета», яка, ймовірно, буде складатися з трьох скомпонованих разом ракет «Альфа».







Ракета-носій «Альфа» буде здатна вивести на низьку навколоземну орбіту до 1000 кілограмів корисного вантажу. Перший запуск запланований на грудень 2019 року з військово-повітряної бази Ванденберг у штаті Каліфорнія (США).





Фото, відео Георгія Тихого