Пообіцяли 200 грн: Поліція показала «спонсорів» Тимошенко

Поліцією оприлюднено відеозапис того, як осіб, які нібито надали кошти для наповнення грошової застави кандидата в президенти Юрія Тимошенко, дають свідчення.

Відповідний ролик розміщений на поліцейському ресурсі.

З нього випливає, що громадянам пропонувалося підписати фальшиві договору. Деяким людям пропонувалися за це гроші.

Поліція повідомляє, що кошти були фіктивно видані Тимошенко 12 громадянами Їх внесли в ЦВК як застави.

Одна з учасників цієї маніпуляції – кухар ресторану повідомила, що бачила кандидата, коли він приїжджав на обід. Що стосується її участі у фінансуванні політика, вона розповіла, що «дали папірці, ми й підписали». Крім неї це зробили ще четверо. Їм пообіцяли за це 200 гривень, але поки не заплатили.