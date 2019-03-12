У В’ятровича збираються переглянути дати заснування міст України

Інститут національної пам’яті має намір ініціювати процес перегляду дат, у які були засновані міста Дніпро і Павлоград Дніпропетровської області.

Глава інституту Володимир В’ятрович зробив заяву, що не можна виводити дату заснування міста Дніпро з часів Катеринослава російської імператриці Катерини ІІ, а Павлограда — від її сина Павла, так як ці міста мають набагато більш древньою історією, ще з козацьких часів.

«Ми тільки починаємо дискусію про необхідність деколонізації в Україні і ті приклади, які я наводжу, — це те, що ми вже напрацювали», — заявив Володимир В’ятрович.

За його словами, протягом цього тижня, пройде перша публічна дискусія на дану тематику.

Керівник інституту вважає, що названі міста є лише прикладами.

«Відповідно названі мною міста Павлоград та Дніпро — це лише приклади. Ще приклад — Одеса, яка має набагато давнішу історію, ніж кінець 18 століття. Але це лише поверхневий рівень, який ми будемо поглиблювати в ході дискусії за участю істориків, експертів, людей, які мають певний досвід щодо того, як відбувалася деколонізація у інших країн», — заявив керівник інституту.