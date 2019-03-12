ДБР помітила знущання в Бердянській колонії

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує можливі факти зловживань посадовими особами Бердянської виправної колонії №77, передає прес-служба ДБР.

Слідчі ДБР проводять досудове розслідування за заявами представників ГО “Альянс української єдності” щодо можливих зловживань з боку посадових осіб Бердянської виправної колонії №77. Так, 26 лютого 2019 року слідчі ДБР почали досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтями 127 ч. 2 (катування, вчинені групою осіб), 365 ч. 2 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу), 364 ч. 2 (зловживання владою або службовим становищем), 189 ч. 2 (вимагання, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища) Кримінального кодексу України.

В даний час слідчими ДБР перевіряються повідомлення заявників щодо конкретних осіб, які утримуються в пенітенціарній установі.