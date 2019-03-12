У Бразилії 11 людей стали жертвами злив

Повені перетворили дороги на річки.



У найбільшому місті Бразилії Сан-Паулу в результаті повені, викликаної зливами, загинули щонайменше 11 осіб.

“Інтенсивні повені в діловому центрі Латинської Америки в Сан-Паулу призвели до загибелі щонайменше 11 осіб, перетворили дороги на річки і винесли автомобілі на будинки та дерева”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, п’ять чоловік потонули в потоках дощової води, ще шестеро, включаючи дитину, загинули внаслідок зсувів.

Рух транспорту паралізовано. Завод з виробництва вантажних автомобілів і автобусів Mercedes-Benz в Сан-Бернарду-ду-Кампу затоплений, а діяльність частково припинена, заявили в місцевому союзі.

Зазначимо, з 10 березня в Сан-Паулу і його околицях випало близько 110 мм опадів, що становить 70% кліматичної норми за весь березень. За прогнозами синоптиків, негода протримається ще два дні, повідомили місцеві власті.