Російська економіка пройшла точку неповернення, коли знецінили рубль

Ще в середині лютого, розмірковуючи про проблему відтоку капіталу з Росії, аналітик ГК ФІНАМ Олексій Коренєв зазначив, що Росстат за підсумками 2019 року обіцяє країні інфляцію на рівні 4%.

— Проте Банк Росії, — підкреслив він, — ще наприкінці минулого року встановив цільові рівні за підсумками інфляції за 2019 рік на позначці 5-5,5%. Але у мене є побоювання, що і цю цифру ми вже не зможемо утримати. Швидше за все, до кінця року, якщо не мухлювати з цифрами, реальна інфляція складе близько 6%, а по окремим товарним категоріям взагалі вийде на рівень 10%.

І ось в розпал березневих свят Росстат оприлюднив лютневі дані, які свідчать (цілком очікувано від проурядової джерела) — інфляція в Росії початку уповільнення. Такий висновок робиться на тій простій підставі, що в грудні 2018 року зростання споживчих цін склало 0,8%, у січні 2019 року — 1%, а в лютому 2019 року — лише 0,4%. При цьому Мінекономрозвитку прогнозує інфляцію до кінця 2019 року на 4,3%, а Центробанк так і зовсім сподівається, що до січня 2020 року інфляція залишиться у встановлених їм цільових межах 4%.

Примітно, що такий підхід у визначенні рівня інфляції незалежні експерти-економісти вважають, м’яко кажучи, некоректним (хоча Росстат по-іншому вважати, мабуть, просто не має права). Адекватну картину по зростанню інфляції, стверджують вони, може дати порівняння аналогічних місяців різних місяців один з одним або ж аналіз річних вимірників. І в цьому випадку картина виходить гнітючою: якщо за підсумками лютого 2018 року інфляція склала всього 0,2%, а в річному обчисленні тоді намалювався взагалі рекордно низький її показник на рівні 2,2%, то за підсумками минулого місяця інфляція досягла позначки в 5,2%. Простіше кажучи, розігналася більш ніж в два рази.

І це не дивно хоча б тому, що споживчі ціни помітно зростають. У лідерах за цим показником числяться зараз продукти харчування і лікарські препарати, тобто найбільш ходові товари. Практично не відстають від них будматеріали та побутова техніка, а також головний для нашої країни кризовий товар — сірники.

Якщо ще згадати, наприкінці березня закінчується угода уряду з нафтовими компаніями з заморожування цін на бензин, у липні відбудеться чергове підвищення тарифів ЖКГ на 2,4%, а Мінекономрозвитку вже змінило прогноз по курсу на 2019 рік з 63,9 до 66 рублів за долар, і попереду — чергові пакети антиросійських санкцій, виходить, що в Росії почав реалізовуватися найпесимістичніший економічний сценарій.

— Що стосується інфляції, то я думаю, що це прояв ефекту, закладеного ще торішніми рішеннями уряду, — подуспокоил «СП» керівник Центру інститутів соціально-економічного розвитку Інституту економіки РАН, економіст Микола Ахапкин. — Зараз він вже близький до вичерпання. І хоча ЦБ припускає, його наслідки будуть відчуватися ще близько двох місяців, до тих пір, поки не вийдемо на пік, але, вважаю, істотного приросту інфляції за рахунок цих, так би мовити, рукотворних факторів вже не буде. У той же час загроза зростання інфляції через факторів, пов’язаних із зовнішніми шоками, нікуди не пішла. Втім, якщо ніяких сильних зовнішніх впливів не буде, то інфляція повинна знижуватися. Але, на жаль, ніяких передумов до економічного зростання це не створить, вони як і раніше залишаються несформованими. Ми потрапили в пастку макроекономічної стійкості — економіка стабільна, але вкрай повільно зростає і є ймовірність навіть її відходу в мінус.

«СП»: — Наближені до уряду експерти очікують, що за підсумками 2019 року інфляція зупиниться в районі 4%. Інші незалежні експерти пророкують її річний розгін до 6%, а, можливо, навіть і вище. Які очікування, на вашу думку, найбільш реальні?

— У всіх прогнозів є одна загальна властивість — вони ніколи не відображають картину в повній мірі. Але судячи з того, що каже статистика останніх двох місяців, з того, що кожен з нас бачить в магазинах, коли туди приходить, і з того, що в середині року нас ще чекає чергове підвищення вартості комунальних послуг, думаю, результат буде вище, ніж 4%. Сказати більш точно, поки важко.

— Що ж стосується договору між урядом і нафтовиками щодо цін на паливо, — вважає провідний експерт Фонду національної енергетичної безпеки Ігор Юшков, — то воно, швидше за все, буде продовжено. Тобто держава перетвориться на такий собі російський аналог ОПЕК+, коли і домовлятися складно, і регулювати проблематично, але тим не менш. Так і тут. Держава побоїться відмовитися від цієї угоди, тому що це призведе до зростання цін на паливо. Однак сліпий калькою з попереднього воно вже точно не зможе бути.

«СП»: — А що може бути на цей раз?

— Думаю, нафтовики можуть домогтися від держави, щоб воно все ж взяла на себе частину навантаження щодо стримування зростання цін. Щоб воно або вже ввів плаваючий акциз, або як мінімум пообіцяв це зробити. Другий варіант — держава може піти зі свого боку на збільшення демпфуючих надбавок нафтовикам за переробку нафти на російських НПЗ і збереження цін на колишньому рівні. Тим більше що цей механізму, як з’ясувалося, неточний, і виробники зазнають збитків. Третій варіант — нафтовики можуть зажадати розширення процентного коридору для зростання цін. Тобто другий раз, як в листопаді 2018 року, просто привести нафтовиків в кабінет і в ультимативному тоні вимагати заморозити ціни вже не вийде. В одну хвіртку гра вже не вийде, тому що нафтовики вже, думаю, всі сходили до президента і лобіювали свої інтереси.

«СП»: — Як це позначиться на нашій економіці? Споживачі відчують зміни в кінцевому підсумку?

— На конфлікт з урядом, відмовляючись повністю від продовження угод, нафтовики, звичайно, не підуть. Але економіці це не сильно зашкодить. Тому що всі ці заходи з податковими маневрами та інші ідеї були розроблені, коли барель нафти коштував 30 доларів. Зараз такої катастрофи немає, нафта торгується на влаштовує всіх позначки в 60 доларів за барель. Так що, думаю, держава може поступитися, як мінімум, акцизом. Сильно по бюджету це не вдарить.

Однак решта опитаних «СП» експерти такої обережності в оцінці нинішньої економічної ситуації в країні не поділяють. Зокрема, голова Національної спілки захисту прав споживачів Павло Шапкін заявив, що вітчизняна економіка падає і буде продовжувати падіння, тому що точка неповернення нею була пройдена ще в 2014 році, коли різко знецінився рубль, тому що уряд віддав гроші банкам, а не направив їх в реальний сектор.

— Дефляція вже неможлива, — вважає він, — тому що потреби людей виросли, зобов’язання зросли, податкове навантаження зросло, а купівельна спроможність впала. Тарифи вже давно зашкалюють на електроенергію, воду, тепло і так далі. Плюс пені, штрафи і так далі. Кредити теж річ чудова, ми ж при вступі в СОТ не пустили в країну «погані американські банки», тому що у нас є свої хороші банки», державні, які видають позики під 20% річних.

«СП»: — тобто за фактом все погано?

— Громадяни знаходяться у переддефолтному стані. Я кожен день сам бачу, як то тут, то там закривається якесь кафе, закривається якийсь магазин, якесь мале підприємство. Йде масове згортання бізнесу. Ми все більше стаємо схожі на Афіни в період жорсткого загострення економічної ситуації в Греції. Згадайте, закриті магазини, невивезене сміття. Економіці катастрофічно не вистачає грошової маси, її дефіцит становить зараз 75% від необхідної кількості.

«СП»: — Риторичне, мабуть, питання — що ж робити?

— Врятувати ситуацію можуть тільки кардинальні заходи. Врятувати ситуацію змогло б, мабуть, тільки воскресіння Євгена Примакова і ті заходи, які він свого часу зробив, збільшивши обсяг грошової маси в країні на 60%. Ось без них вже точно не обійтися, а всі уповільнені процеси, які зараз у російській економіці відбуваються, ні до чого не приведуть, як цього хотілося б нашому урядового економічного блоку. Ось і зараз — економіку треба елементарно накачувати грошима, хоча б навіть з друкарського верстата вони візьмуться. Але при цьому не віддавати їх банкам, які тут же, не сходячи з місця, просто обміняють їх на валюту, а направити на допомогу, наприклад, матерям. Тому що вони абсолютно точно не підуть їх класти на книжку, а тут же витратять. Якщо ці гроші пустити на зарплати бюджетникам, військовим і так далі, через цей стимульований попит можна економіку щось налагодити.

«СП»: — Таких очевидних речей ніхто не бачить?

— Наш економічний блок в уряді все ніяк не зрозуміє. Замість цього відбуваються якісь локальні різноспрямовані зрушення — тут інфляція, там дефляція, що збільшують загальну некерованість ситуації. Якщо цього не відбудеться, ситуація все точніше буде нагадувати мчить до обриву поїзд.

«СП»: — І коли він може туди впасти, можна припустити?

— Думаю, в наступному році. А точніше — вже до Нового року. У нас же весь час щось новеньке додається. Наприклад, зараз податкова стала масово закривати малі підприємства на підставі того, що у них юридична адреса не збігається з фактичним. Це питання 15 років стояв, і весь цей час його ніхто не вирішував. Але коли почалися розмови про зниження адміністративного навантаження на бізнес, вирішили її так зменшити, разом з кількістю бізнесменів. Ті ж енергопостачальні компанії почали виставляти направо і наліво рахунки з подвійним лічильників, намагаючись урвати щось з кого тільки можливо. Загалом, твориться повне беззаконня.