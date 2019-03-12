Молодь стрімко покидає Facebook

Згідно з дослідженням компанії Edison Research, з 2017 року Facebook втратив тільки в США 15 мільйонів американських користувачів, користувачів від 12 до 34 років.

Телефонне опитування 1500 жителів США у віці від 12 років і старше показало, що 61% з них користуються Facebook, цей показник зменшився на 1% з 2018 року, а в 2017 році соцмережею користувалися 67%.

Серед американських користувачів від 12 до 34 років близько 62% використовують Facebook, тоді як в 2018 році їх було 67%, а в 2017 — 79%.

При тому, що американці йдуть з Facebook, замість них у соцмережі з’являються нові користувачі з усього світу — в січні Facebook повідомив, що у нього було 2,32 млрд активних користувачів на місяць, що на 9% більше, ніж у минулому році.

Велика частина молодих користувачів перейшла в Instagram, що належить Facebook. Деякі з них перейшли на Snapchat, який з 2017 року пережив значне зростання.

Показники Pinterest і Twitter були в основному без змін за останні п’ять років, а інші конкуренти фактично втратили частку ринку в цілому.

Також, раніше повідомлялося, що Facebook створили функцію для викладання об’ємних фотографій в 3D. Тепер користувачі зможуть розглянути зображення з багатьох ракурсів, а не тільки з одного, як на звичайній фотографії.