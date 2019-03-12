Поверніть або платіть: в Естонії заявили про територіальні претензії до Росії

В Естонії заявили про територіальні претензії до Росії — політики принаймні однієї — Консервативної народної партії країни вирішили домагатися повернення до складу Естонії Івангорода (нині Ленінградська область) і частини Псковської області.

Обидві спірні території раніше входили до складу Естонської РСР.

За словами заступника голови парламентської фракції EKRE Хенна Пыллуааса, для зміни кордонів країни знадобиться провести всенародне голосування-референдум.

Разом з тим він підкреслив, що повернути споконвічні території силою не вдасться.

«Росія силою забрала у нас ці території, повернути їх силою нам, природно, не вдасться. Але ми 50 років чекали відновлення своєї незалежності і можемо чекати ще і ще. Раптом ми коли-то отримаємо ці території назад. Для того, щоб змінити межу, потрібно провести всенародне голосування-референдум для зміни конституції», — заявив естонський політик, запропонувавши Росії добровільно повернути Івангород або заплатити за використання цієї території.

У Держдумі РФ заяву про належність Івангорода назвали провокаційним випадом «маргінального меншина».

Тим часом стало відомо, що Латвія побудувала на кордоні з Росією паркан з колючим дротом довжиною 93 кілометри, а висота деяких ділянок досягає 2,7 метрів. Затверджений проект будівництва інфраструктури державної прикордонної зони вздовж латвійсько-російського кордону передбачає облаштування всієї кордону з РФ в 283,6 км.