Українці за перший місяць дії закону про валюту купили онлайн понад $50 мільйонів

Українці за перший місяць дії нового закону про валюту придбали у банків онлайн близько 52 мільйонів доларів. Про це повідомили в прес-службі Національного банку України в Facebook.

Відзначається, що в лютому всього населення продало фінансовим установам 942,5 мільйона доларів, а придбало — 879,1 мільйона доларів. При цьому сума проданої валюти у період з 7 лютого по 6 березня поточного року в повідомленні не вказано.

Крім того, в НБУ зазначили, що український бизне за вказаний період уклав за спрощеною процедурою 105 нових кредитних угод Також, за даними регулятора, компанії та фізособи інвестували за кордон у межах встановлених лімітів 9,7 мільйона євро.