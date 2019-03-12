Проект Савіка Шустера представив свій «рейтинг» кандидатів у президенти України

У рамках нового проекту Open Mind Foundation Савік Шустер представив якийсь рейтинг кандидатів у президенти в залежності від емоцій.

Про це йдеться в його блозі.

Володимир Зеленський другий місяць поспіль залишається лідером президентських рейтингів, випереджаючи Порошенка і Тимошенко.

За словами Шустера, його проект спрямований на те, щоб показати, які емоції відчуває український виборець напередодні президентських виборів.Згідно з рейтингом його проекту, до Юрія Бойка відчувають страх 23%, 74% приниження і тільки 3% опитаних надію.

Шустер впевнений, що Бойко не увійде в другий тур і навіть не стане сюрпризом президентської гонки.

Згідно з опитуванням, проведеним з 17 по 24 лютого, страх щодо кандидатів у президенти опитані відчувають у такій кількості: 26,6% — Юлія Тимошенко, 25,1% — Юрій Бойко, 18,5% — Олег Ляшко, 18,2% — Євген Мураєв, 17,2% — Володимир Зеленський. Приниження щодо кандидатів відчувають у такій кількості: 44,4% — Олег Ляшко, 32,3% — Петро Порошенко, 31,3% — Юлія Тимошенко, 24,9% — Юрій Бойко, 21% — Володимир Зеленський. Сподівання щодо майбутнього президента відчувають до: 40,8% — Володимиру Зеленському, 31,1% — Петра Порошенка (однак за чинного президента є можливість віддати голос у графі «Гордість», що додало чинного гаранта 10,7%), 22% – Анатолія Гриценка, 19,9% Юлії Тимошенко.