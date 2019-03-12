Світ за будь-яку ціну – це капітуляція для України, – Яна Зінкевич

У Києві підбили підсумки першої ветеранської діпломатічної місії в штаб квартирі НАТО.

Зокрема, українські військові розповіли, що дипломатична місія у Брюсселі відбулась за ініціативи Представництва України при НАТО та за підтримки Клер Хатчінсон, спеціального представника Генерального секретаря НАТО у програмі «Жінки, мир і безпека».

Програма зустрічі передбачала виступ представників Північноатлантичного альянсу, блок доповідей шістьох українських ветеранок, перегляд документального фільму про дівчат на війні “Невидимий батальйон”, панельну дискусію, та неформальну розмову. Як зазначає одна з ветеранок, керівник медичного батальйону “Госпітальєри” Яна Зінкевич, за декілька хвилин до початку українкам повідомили, що доповідей не буде.

“Ми зрозуміли, що треба діяти екстренно, обговорили найбільш важливі питання, які могли прозвучати, розділили їх між собою, визначили, хто за що буде відповідати, оскільки у нас були дуже різнопланові спікерські тими”, – зазначила Яна.

За її словами, після перегляду “Невидимого батальйону” натівці почали задавати відверті запитання, відтак чотирьом спікеркам вдалося відповісти розширено відповідно до завчасно підготовленої тими.

Зокрема, доповідь Яні була присвячена ресоціалізації ветеранів, психологічній реабілітації, самогубству і ПТСР.

“Я на своєму особистому прикладі розповіла про ті, як ці етапи відбуваються, з якими складнощами я зіштовхнулася, навела статистику, згідно з якою 95 % українських ветеранів не отримують достатню психологічну підтримку. Крім того, треба розуміти, що в Україні немає статистики самогубств серед ветеранів. Після завершення служби людина залишається зі своїми проблемами наодинці і для мене було важливо це озвучити. Також під час неформального спілкування я казала, що нам дуже потрібна допомога в плані обміну досвідом щодо психологічної реабілітації ветеранів саме на державному рівні. Думаю, що за підсумками цих переговорів вдасться зробити якусь активну програму “, – зазначила Яна.

Крім того, ветеранки наголосили, що європейцям потрібно допомагати чути правду, адже більшість із них живе вже у цивілізованих, демократичних країнах, а тому війна – це не ті, що їх цікавить. Нагадувати їм про неї – дуже важливо.

Одним з найважливіших питань, які задавили представники НАТО під час зустрічі, було ставлення ветеранів до того, що деякі кандидати в президенти України озвучують можливість миру будь-якою ціною. Яна Зінкевич зазначила, що було дуже важкко і важливо пояснити, що для України такий розвиток подій – це капітуляція.

“Звісно, ми, як демократична країна, можемо вести переговори, але ніхто з нас не буде йти на ті, щоб капітулювати”, – підкреслила вона.

Крім того, на прес-конференції обговорювалась також доцільність ведення волонтерської діяльності на п’ятому році бойових дій, працевлаштування ветеранів та ведення інформаційної війни.

Одна з ветеранок Приймак Катерина, яка була модераторкою прес-конференції, підсумовуючи, наголосила, що у з’єднання в’язку з посиленням інтересу у світі до гендерного питання, саме свідчення ветеранок стають важливим інструментом у веденні інформаційної війни, яку поки що Україна програє.