Ракети і фрегати: США заговорили про серйозне посилення української армії, Кремлю кінець!

США можуть передати Україні військово-морську техніку, завдяки якій країна зможе реагувати на події, як в Керченській протоці.

Політики США виділили 250 мільйонів доларів на військову допомогу Україні, передає Обозреватель.

Збройні сили України сподіваються на фрегати «Олівер Газард Перрі» і ракети «Гарпун».

«Рекомендації по Україні, особливо в тому, що стосується зброї летального характеру, повинні пройти відповідну процедуру, включаючи політичні дискусії, результатом яких стане надання повноважень для розгортання подібних збройових систем… Є інші системи, снайперські системи, боєприпаси і, враховуючи Керченську протоку, можливо, має сенс також розглянути питання про постачання військово-морських систем в майбутньому, у міру нашого просування вперед», — сказав керівник Європейського командування збройних сил США генерал Кертіс Скапаротти.

У державному бюджеті США на 2019 рік заплановано чверть мільярда доларів на військову підтримку України. Гроші підуть на допомогу у захисті від кібератак, посилення безпеки комп’ютерних мереж від російських інформаційних і комунікаційних технологій.

Раніше повідомлялося, що бойові кораблі США увірвалися в Чорне море.

Судно пришвартувалося до причалу №16 морського вокзалу порту, передає ТСН.

Командування 6-го флоту США повідомило, що прибув есмінець в рамках операції «Атлантична рішучість». Метою візиту є зміцнення взаємодії з союзниками і партнерами по НАТО, проведення операції з безпеки на морі і стабільності в регіоні.

Есмінець вже взяв участь у маневрах з фрегатом TCG Fatih (F242) Військово-морських сил Туреччини. Швидше за все, такі ж навчання проведуть і з кораблями Військово-морських сил ЗС України.

Відомо, що на борту USS Donald Cook знаходиться до 56 крилатих ракет «Томагавк» з дальністю дії 1,6 тисяч кілометрів. Корабель оснащений системою протиракетної оборони «Іджіс».

Морський буксир Збройних сил України «Корець» здійснив плановий вихід у море, де його вснезапно зустріли російські кораблі. «З метою виконання поставлених командуванням Об’єднаних сил завдань, а також відпрацювання заходів бойової підготовки морський буксир «Корець» здійснив плановий вихід в море», — йдеться в повідомленні.

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Суспільство

При цьому наголошується, що незабаром після виходу буксира до нього попрямував російський корабель.«Під час виходу з пункту базування на дистанції близько 10 морських миль був виявлений надводний корабель, після візуального спостереження його ідентифікували як сторожовий корабель. Він зблизився з буксиром на півтори милі, ліг на паралельні курси і продовжив слідування за курсом «Корця». Непроханим гостем виявився сторожовий корабель ФСБ РФ «Краснодарец» (проект 10412, шифр «Світлячок»)», — повідомили в прес-центрі штабу ООС.У загальній складності до українського буксиру Росія направила три судна.

Нагадаємо, в Росії розповіли свою версію інциденту в Чорному морі.

Як повідомляв Hyser, український флот готує похід на Азовське море.

Також Hyser писав, що Німеччина пообіцяла направити кораблі в Чорне море.