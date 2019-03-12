У США заарештували Конора Макгрегора

Макгрегор накинувся на фаната і забрав у нього телефон.

У штаті Флорида (США) заарештували екс-чемпіона UFC у легкій вазі ірландця Конора Макгрегора. Про це пише «isport».

Бійця звинувачують у нападі, хуліганстві третього ступеня і озброєному пограбуванні другого ступеня.

Макгрегор виходив з нічного клубу LIV, коли до нього підійшов шанувальник з проханням сфотографуватися. Макгрегор вихопив телефон з рук фаната, розбив його і пішов, забравши гаджет з собою. Інцидент було зафіксовано на камери відеоспостереження.

Джерело стверджує, що потерпілий оцінив вартість збитку в розмірі 1000 доларів (вартість смартфона). Правоохоронці приїхали до бійця додому, його затримали і пред’явили звинувачення в здирстві і злочин проти власності.

За свою кар’єру Макгрегор MMA здобув 21 перемогу і зазнав чотири поразки. У жовтні минулого року він програв росіянину Хабібу Нурмагомедову в бою за титул UFC у легкій вазі.

Нагадаємо, раніше боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор прокоментував перший поєдинок проти непереможеного боксера Флойда Мейвезера і заявив про можливий реванш.

Це був відмінний боксерський поєдинок. До речі, реванш буде дуже цікавою ідеєю, ніяких сумнівів», — написав Макгрегор у своєму Twitter.

В якійсь мірі Макгрегор — Флойд Мейвезер в світі ММА. Як і у Мейвезера, у нього величезна армія фанатів, він так само педалює свою любов до розкоші і теж є законодавцем мод у своїй індустрії. Макгрегор першим з бійців UFC потрапив в список самих касових спортсменів Forbes, зайнявши в минулому році 24-у сходинку рейтингу з 34 мільйонами доларів доходів. Це в рази менше, ніж у Мейвезера, але ММА — більш молодий спорт, прибутки якого постійно зростають.

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При цьому Макгрегор виграє свої бої в набагато більш видовищній манері, ніж Мейвезер. Він пластичний і агресивний лівша, володар дуже гострого та сильного удару, майстер швидких нокаутів. По стилю його бої нагадують кадри з фільмів з Брюсом Лі.

Макгрегор не найкращий боєць у своєму виді спорту, але точно самий харизматичний, видовищний і прибутковий. Він програв кілька боїв — але виключно больовими та задушливими прийомами. Перемогти його в стійці не вдавалося досі нікому, — і в цьому його шанс.

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