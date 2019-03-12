Кип’ячена вода може перетворитися на отруту: помилка, яку роблять мільйони

Якщо ви лінуєтеся виливати з чайника, що залишилася з минулого разу воду — ви ризикуєте своїм здоров’ям.

Повторно кип’ятити або навіть підігрівати вскипевшую один раз воду не тільки шкідливо, але й небезпечно, пише «Телеграф».

Багато про це чув ще в дитинстві, але мало хто розуміє, що в цьому поганого. У чому ж небезпека?

Справа в тому, що водопровідна вода містить в собі масу домішок — від солей до мінералів. Прокип’ятити воду один раз, ви позбавляєте її від мікробів. Але при повторному нагріванні хімічний склад змінюється. В такій воді утворюються фториди, нітрати і навіть миш’як.

Вчені розповіли про згубний вплив як мінімум 3 шкідливих речовин з повторно прокип’яченої води.

«Приватбанк» повернуть Коломойському: що відомо

Головне

1. Миш’як

Звучить страхітливо, але рівень миш’яку у питній воді може бути досить високим, зокрема з-за природного забруднення підземних вод.

Звичайно, щоб убити людину миш’яком з повторно нагрітої води, потрібні роки. Але не забувайте, що ця отрута має властивість накопичуватися в організмі. А наслідки можуть бути найгірші: від порушення роботи нирок і ураження шкірного покриву до цукрового діабету і периферичної нейропатії, і навіть онкології.

2. Фториди

При кип’ятінні частина сполук фтору, які знаходяться у воді, перетворюються у фториди. Дослідження, проведені в Гарварді, довели їх негативний неврологічний ефект. Надлишок фторидів, зокрема, збільшує ризик виникнення безпліддя у жінок і в деяких випадках навіть може стати причиною розумового відставання у дітей.

3. Нітрати

Так, нітратів в нашому житті і так вистачає в продуктах харчування. Але вони стають набагато небезпечнішими при впливі високих температур. При повторному кип’ятінні води нітрати перетворюються в нітрозаміни, а ці речовини вже мають безпосереднє відношення до канцерогенів. Наслідки їх впливу на організм: підвищення ризику захворіти на рак кишечника, стравоходу, підшлункової залози, сечостатевої системи.

І звичайно, всі ми чули про те, що водопровідну воду хлорують. А під час кипіння хлор утворює чимало хлорорганічних сполук. І чим довше триває процес кипіння, тим більше таких сполук виникає. До них відносяться канцерогени і діоксини.

Нагадаємо, які поширені дієти небезпечні для життя і здоров’я.

Як повідомляв Hyser, медики виявили шкідливу властивість ополіскувачів для рота.

Також Hyser писав про найпопулярніші способи виведення токсинів.