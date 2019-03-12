Вчені створили мікророботів: можна вколоти людині звичайним шприцом

Розумні роботи будуть лікувати людей.

Завдяки даній технології з 102 міліметрової пластини кремнію можна виробити близько мільйона дрібних роботів довжиною всього в 70 мікрон. Про це пише «socportal».

Група вчених з Пенсільванського університету на чолі з Марком Мискиным розробили технологію багаторівневої обробки кремнію для отримання мікроскопічних роботів.

Мікророботи складаються з найтоншої скляної пластини з кремнієвим покриттям, яке вмонтували 2-4 фотоелемента і 2 електричних керуючих компонента. Пересуваються роботи за допомогою двох пар ніг товщина яких складає всього 100 атомів. Кожна нога ділиться на дві частини, одна частина робиться з платини, а друга частина робиться з титану.

При впливі лазера фотоелементи робота виробляють електричний струм, який почергово подається на передню і задню пару ніг. Платина при впливі струму деформується, але титан залишається стабільним.

Таким чином відбувається деформація і вільна частина ноги починає переміщатися в просторі. Як тільки струм перестає надходити, нога повертається до вихідної форе і тягне за собою тіло робота. Дані роботи можуть стати новим словом у технології доставки ліків до певних органів, а також в ремонтній і роботостроительной галузі.

Розмір роботів настільки малий, що без проблем можна вводити в людське тіло за допомогою звичайного шприца. Але на жаль лазерний промінь «пробиває» лише вкрай тонкий шар шкіри, тому команда розробників шукає інші способи впливу на фотоелементи.

У наш прогресивний час технології йдуть все далі, інженерами Університету Меріленд розроблений робот, який зможе замінити навіть хірурга. Відзначається, що на фінальній стадії експерименту робот вирізав «пухлина» вміщену в свинячий жир. Причому, STAR зробив це краще людини.

Meizu Note 9 або Redmi Note 7: порівняння знімків з 48-Мп камер

Технології

Група інженерів з Швейцарії, Німеччини та США, навчили робота ANYmal ходити, бігати і відновлюватися після падінь, використовуючи алгоритми штучного інтелекту, а не задані вручну алгоритми-контролери.

Особливість роботи також полягає в тому, що спочатку алгоритм навчався під час симуляції, а потім вивчений навик вдалося перенести на реального робота. Існують роботи, в яких інженери використовували нейромережа для управління і спочатку симулювали її поведінку у віртуальному світі, а потім переносили в реальний, але в них використовувалися роботи з простою конструкцією.

Нагадаємо, що японці досліджують космос стрибали роботами.

Раніше Hyser повідомив, що американці придумали, як перетворити роботів-собак у кур’єрів (фото).

Також Hyser писав, що інженери створили робота, який вміє робити сальто.