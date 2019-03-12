Північна Корея розповіла про плани щодо денуклеаризації

Країна планує продовжувати роззброєння.



КНДР має намір чітко дотримуватися своїх зобов’язань щодо денуклеаризації і висловлює готовність до продовження переговорів з США. Про це у вівторок, 12 березня, повідомив інформаційний портал КНДР Уриминчжоккири.

“Наша тверда позиція полягає у встановленні нових відносин між двома країнами (КНДР і США – ред.) у відповідності з вимогами нового століття, а також у будівництві міцного і стабільного миру на Корейському півострові і в русі до повної денуклеаризації”, – підкреслили автори коментаря.

У статті також зазначається, що в ході зустрічі голови Держради КНДР Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа, що відбулася в Ханої в кінці лютого, сторони прийшли до угоди “продовжувати продуктивний діалог для пошуку рішень за що обговорювалося питань.

Нагадаємо, 27-28 лютого в Ханої проходив другий саміт за участю президента США Дональда Трампа і лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Переговори завершилися достроково без підписання угод і домовленостей.