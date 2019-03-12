У Леонардо Дікапріо можливо буде дитина, пишуть американські ЗМІ — в його новому з Камілою Морроне будинку буде дитяча, яку обладнають за всіма правилами. Леонардо Дікапріо і його кохану застукали за вибором меблів для дитячої кімнати. І як виявилося не випадково, чутки про те, що відомий актор хоче дитину ходять давно. Однак Леонардо той ловелас, так і кар’єра для актора досі була понад сімейного життя.

Хоча багато хто і ставили під сумнів серйозність романа 44-річного Леонардо Дікапріо і його 21-річної коханої Каміли Морроне, відносини цієї пари, здається, вийшли на новий рівень. Днями папараці застукали закоханих під час шопінгу в Лос-Анджелесі. Але доглядали Лео і Каміла аж ніяк не нові деталі гардеробу, а… меблі.

За словами очевидців, актор і модель досить ретельно і довго вибирали предмети інтер’єру в одному з торгових центрів міста — в магазині вони провели два з гаком години. Здається, пара дуже хоче навести в своєму будинку затишок (а живуть вони, за словами інсайдерів, в особняку Дікапріо на Голлівудських пагорбах). Схоже, весілля, чутки про яку почалися з’являтися ще минулого літа, дійсно не змусить себе довго чекати і Лео нарешті розпрощається зі статусом одного з найзаможніших зіркових холостяків.