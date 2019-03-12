Любителі татуювань зібралися на Тату-Шоу в Буенос-Айресі

У минулі вихідні В Буенос-Айресі, Аргентина, пройшло щорічне Tatto Show. Конвенція татуювань проходить в 15 разів і є найбільшим подібним заходом в країні. На тату-шоу приїжджають десятки тисяч любителів татуювань і сотні відомих художників з різних країн. В минулому році захід відвідали 30 000 осіб і понад 700 тату-художників з 15 країн.































































































