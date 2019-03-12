У Дніпрі водій автомобіля BMW збив жінку: переходила дорогу в недозволеному місці

11 березня, 20:00, у Дніпрі на вулиці Калиновій водій BMW збив жінку. Постраждалу з місця пригоди забрала машина швидкої допомоги.

Жінка переходила дорогу в недозволеному місці.

За словами співробітників патрульної поліції, автомобіль BMW рухався по вулиці Калиновій в напрямку вулиці Образцова. В районі магазину «Будапешт» на дорогу вибігла жінка. Водій намагався уникнути зіткнення, але не вдалося. Аварія сталася в 30 метрах від пішохідного переходу.

Постраждалу госпіталізували в лікарню швидкої допомоги. Попередньо, у жінки черепно-мозкова травма і перелом. Вона перебувала у свідомості.

На місці події працюють співробітники патрульної поліції. Очікується слідчий по ДТП. Деталі інциденту з’ясовуватимуть правоохоронні органи. Рух на даній ділянці дороги не утруднене.