П’яна мешканка Сумської області втопила новонародженої дитини

У Недригайлівському поліцію (Сумська область) надійшло повідомлення про те, що місцева мешканка розповіла: переходячи по мосту через річку Дригайлиха, побачила тіло немовляти.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Сумської області.

На місце події негайно вирушили керівники та слідчо-оперативні групи Недригайлівського та Роменського відділів поліції, а також співробітники відповідних служб апарату ГУНП області, по тривозі був піднятий весь особовий склад поліції району.

Оскільки за результатами попереднього огляду тіла хлопчик був новонароджений, правоохоронці негайно розпочали пошуки породіллі.

«Спілкувалися з медиками, отримали інформацію про вагітних жінок в місті та районі, опитували місцевих жителів, проводили інші пошукові заходи, в ході яких у полі зору поліцейських потрапила 27-річна місцева мешканка, яка за зовнішніми ознаками перебувала на досить пізньому терміні вагітності, — коментує ситуацію начальник Недригайлівського відділення поліції Олег Перехід. — Коли наші працівники зайшли до неї додому, то побачили і очевидні докази недавніх пологів. Сама жінка, що знаходилася в стані алкогольного сп’яніння, не заперечувала, що напередодні народила. Проте дитини не було. Для з’ясування всіх обставин її доставили у відділення поліції. Тим більше факт недавніх пологів після відповідного огляду підтвердили медики».

Жінці 27 років, у неї вже є двоє дітей, проте вона позбавлена батьківських прав на їх виховання через зловживання спиртним. Вона стверджує, що про вагітність начебто не здогадувалася, поки їй не стало погано. Дитину народила вдома, і там же не оглянувши немовляти, залишила до вечора. А потім просто винесла і викинула в річку.

За фактом смерті дитини в поліції відкрите кримінальне провадження за ст. 117 КК України (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини), в рамках якого призначено ряд експертиз, повинні встановити причину смерті немовляти. Слідство по справі триває.