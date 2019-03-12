Всередині Землі геофізики виявили розпечені «континенти»

Технічно ці таємничі скупчення називають «великими областями з низькою швидкістю зсуву» (LLSVPs), оскільки сейсмічні хвилі завжди сповільнюються при проходженні через ці структури.

Американські геофізики називають ці аномалії «краплями». Вченим було відомо про їх існування з 1970-х, але досі вони не наблизилися до розуміння їх природи.

«Це одні із самих великих об’єктів усередині Землі, — говорить геолог Зед Лекіч з Мерілендського університету. — Тим не менш, ми майже нічого не знаємо про їх природу, звідки вони взялися, як довго вони там знаходяться і як вони функціонують».

На сьогодні відомо наступне: краплі з’являються в тисячах кілометрів від земної поверхні, де кам’янистий нижня мантія стикається з зовнішнім ядром. Одна з крапель розташована під Тихим океаном, інша — під Африкою і частково під Атлантичним океаном. Це масивні структури — розміром з континент. За словами Дженесси Данкомб з Eos, кожна крапля — більше гори Еверест в 100 разів. Якби вони знаходилися на поверхні планети, Міжнародної космічної станції довелося б їх облітати.

Щоб краще уявити їх форму і розміри, потрібно поглянути на подану вище 3D-мапу крапель, складену Лекичем і сейсмологом з Кембріджського університету Санні Коттаар. Величезні каскадні структури чимось нагадують гори піску, сполучені гравійними кар’єрами, однак невідомо, яка їх щільність щодо мантії, — вчені поки не прийшли до єдиної думки.

Не відомо також вплив цих формацій на тектоніку плит і вулканізм. Одна із самих нових карт цих структур, представлених Марією Цехмістренко на щорічній зустрічі Американського геофізичного союзу в 2018 році, передбачає, що верхівки крапель можуть розгалужуватиметься на струменя гарячого матеріалу, дотичні з гарячими вулканічними точками прямо під поверхнею Землі.

За матеріалами Eos

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