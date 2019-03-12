Держдума переклала турботу про предпенсионерах на їх дітей і колишніх подружжя

Держдума прийняла в третьому читанні закон, що зобов’язує сплачувати аліменти безробітним предпенсіонерам, які залишилися без засобів до існування, передає кореспондент «Росбалта».

Містити предпенсионеров (жінок і чоловіків, які досягли 55 років і 60 років відповідно) будуть їхні діти. На аліменти також зможуть розраховувати «потребують допомоги» колишні дружини, які досягли передпенсійного віку, випливає з закону.

«Право непрацездатних повнолітніх осіб, які потребують допомоги, а також право потребує допомоги колишнього чоловіка, який досяг пенсійного віку <…>, на аліменти поширюється у тому числі на осіб, які досягли віку 55 років (для жінок), 60 років (для чоловіків)», — йдеться в ухвалених змінах до Сімейному кодексу РФ.

В даний час діє норма Сімейного кодексу, за якою на аліменти може розраховувати «потребує колишній чоловік, який досяг пенсійного віку не пізніше ніж через п’ять років з моменту розірвання шлюбу, якщо подружжя перебувало в шлюбі тривалий час» (ст. 90).

Проти ухвалення закону висловилися представники фракцій ЛДПР і КПРФ. Так, лідер ЛДПР Володимир Жириновський заявив, що «будь-які фінансові зобов’язання, які ми накладаємо на громадян, які дратують». У свою чергу, депутат Держдуми від КПРФ Віра Ганзя зауважила, що новий закон «не додасть позитиву пенсійну реформу». «Навпаки, це буде сприйнято різко негативно. Тому що, з одного боку, держава каже, що особи передпенсійного віку працездатні і підвищує вік виходу на пенсію, а, з іншого боку, визнає, що немає і при цьому не забезпечує їх засобами до існування», — заявила депутат.