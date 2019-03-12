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NASA зазнає безпілотник для 5G-інтернету

12.03.2019

Японський технологічний гігант SoftBank у партнерстві з NASA і американською аерокосмічною компанією AeroVironment створила масивний безпілотник Hawk 30 для передачі інтернету.

Апарат Hawk 30 має вигнуту конструкцію «літаючого крила», 10 електричних двигунів і працює, переважно, на сонячній енергії. Робоча висота нового Hawkа — більше 20 кілометрів.

Фото: AeroVironment

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Безпілотник вперше зможе піднятися в повітря вже на цьому тижні. Його чекає серія випробувань на висоті до 3 кілометрів протягом трьох місяців.

AeroVironment збирається випробовувати безпілотник в Каліфорнії, недалеко від дослідницького центру Armstrong на базі ВПС Едвардс, а також на невеликому острові Ланаї на Гаваях. «Випробування будуть стосуватися інтеграції приймачів на різних висотах в сонячній середовищі», — йдеться в одній із заявок.

Фото: NASA

Це не перший дрон, мета якого — поширення інтернету: до нього це намагався зробити прототип AeroVironment — Helios. У 2001 році він пролетів на висоті 28 кілометрів, але через два роки зазнав аварії в Тихому океані. Соцмережа Facebook також займалася розробкою свого безпілотника на сонячних батареях, який називався Aquila.

Як писав портал «Навколо світу. Україна», кубинцям дозволили вільно користуватися інтернетом.

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За матеріалами Spectrum

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