США чекає брак питної води вже в найближчі 50 років: вчені

За прогнозами екологів, вже у найближчі 50 років значна частина Сполучених Штатів може зіткнутися з дефіцитом питної води. Половина з 204 водних басейнів країни будуть нездатні задовольнити потреби зростаючого населення в прісній воді.

Найсильніше буде відчуватися нестача води в центральній і південній частинах Великих рівнин, на південному заході і в центральній частині Скелястих гір, а також у деяких районах Каліфорнії, півдня і середнього заходу США.

Щоб отримати прогноз на найближчі 50 років, команда вчених з Лісової служби США на чолі з Томасом Брауном використовували ряд глобальних кліматичних моделей, зробивши поправку на очікуване зростання населення.

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

Прапор



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Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

З початку XX століття попит на прісну воду в США виріс в дев’ять разів. Але в 1980-х роках завдяки будівництва гребель, тунелів і трубопроводів проблему з нестачею води вдалося вирішити, навіть незважаючи на зростання населення. Тепер питання водопостачання знову став актуальним з-за скорочення дощових опадів і прискорене випаровування в результаті глобального потепління.

Одним із можливих способів вирішення цієї проблеми, на думку вчених, є зменшення поливу полів. Адже на сільське господарство припадає 75% річного споживання води в США.

Використання підземних вод також могло б частково вирішити це питання. Але, враховуючи, що це обмежений ресурс, на нього не варто покладати великі надії.

Незважаючи на прогнози вчених, Дональд Трамп продовжує скептично ставитися до проблеми зміни клімату. Це одна з головних причин, чому він вирішив вийти з укладеного в 2015 році Паризького угоди по клімату, а також звернув ряд заходів по захисту навколишнього середовища.

За матеріалами Science Аlert.

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