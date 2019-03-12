У Сумах пасажир порізав таксиста з-за кількох гривень

У Сумах було скоєно зухвалий злочин: пасажир напав на таксиста.

Про це повідомила начальник відділу комунікації ГУ Нацполиции в Сумській області Ельвіра Біганова.

Таксист взяв двох пасажирів, хлопця і дівчину, але коли довіз їх до місця призначення, між ними виник конфлікт, тому що водій переплутав адресу, а у пари не вистачало кількох гривень для розрахунку.

За її словами, в результаті конфлікту пасажир 1997 року народження дістав ніж та наніс таксисту шість ударів, один з яких був проникаючим. Після цього хлопець з дівчиною зникли. Ці події відбувалися неподалік Сумського райвідділу поліції, тому правоохоронцям змогли швидко зреагувати і розшукати підозрюваного.

Чоловіка оголосили підозра ч. 1 ст. 121 КК України (тяжкі тілесні ушкодження). 12 березня, за інформацією Бигановой, підозрюваному повинні обирати запобіжний захід. Таксист зараз перебуває в лікарні.