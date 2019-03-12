“Динамо” Суркіса закупило Мерседеси за 700 тисяч доларів, – ЗМІ

Восени в 2018 році ТОВ “Футбольний клуб” Динамо “Київ” Ігоря Суркіса завезло в Україну три автомобіля Mercedes-Benz загальною вартістю 1,58 мільйона доларів.

Відзначається, що крім Мерседесів “Динамо Київ” отримав від німецької компанії “R-Company GmbH” два броньованих S650 Maybach Guard, які до розмитнення коштували 693 тисяч доларів і 680 тисяч доларів.

“З урахуванням повної сплати 10% мита, акцизу 2,2 євро за 1 куб і ПДВ вартість автомобілів вже в Україні повинна була скласти відповідно 932 та 915 тисяч доларів”, – пишуть у ЗМІ.

Повідомляється, що броньовики “Динамо Київ” очолили рейтинг найбільш дорогих мерседесів, що ввозяться в Україну в 2018 році.