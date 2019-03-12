Величезний болт відлетів від вантажівки в обличчя стояв на зупинці сибіряку

Молодий житель Лесосибирска пережив складну операцію з вилучення з голови шестисантиметрового болта.

Як розповіли в Красноярської крайової лікарні, 30-річний Антон стояв на зупинці в очікуванні автобуса, і тут повз проїхав вантажівка, а молодий чоловік відчув удар в обличчя і різкий біль.

Дослідження показало, що лицьові кістки Антона в області під оком пробив болт довжиною понад 6 див Потрап він трохи вище, і молодий чоловік залишився б без ока.

Щелепно-лицьовий хірург, кандидат медичних наук Іван Кан провів Антону складну операцію — крім видалення болта потрібно було відновити роздроблені кістки обличчя. З металевої сітки було сформовано дно очниці замість розбитого болтом.

Операція пройшла успішно, і тепер Антон буде проходити лікування амбулаторно, під наглядом місцевого хірурга. Зір на пошкодженому оці у потерпілого знижено, але реакція на світло є, і лікарі сподіваються, що коли гематома розсмокчеться, молода людина буде бачити краще.

«Шкода, що я навіть номери вантажівки не помітив. Водій, мабуть, і не знає, що мало не вбив мене ненавмисно», — зауважив Антон.