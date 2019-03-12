В Євросоюзі розширили “чорний список” податкових гаваней

Оновлений список містить 15 країн.



Європейський Союз значно розширить свій “чорний список” податкових притулків, додавши туди британську заморську територію Бермудські острови. Про це заявив європейський комісар з питань економіки П’єр Московісі.

“Я сподіваюся, що оновлений “чорний список”, який буде узгоджено Радою з економічних і фінансових питань ЄС, буде містити 15 країн, а оновлений сірий список – 23 країни”, – сказав Московісі.

Сім країн повинні бути викреслені з сірого списку, оскільки їх зобов’язання “не були дотримані”, – зазначив єврокомісар: “Це Аруба, Беліз, Бермуди, Фіджі, Оман, Вануату та Домініка”.

До них приєднаються ще п’ять країн, які вперше увійдуть у список тих, чиї податкові режими, згідно з оцінкою Комісії, погіршилися за останні місяці.

“Барбадос, Об’єднані Арабські Емірати – це все ще обговорюється – і Маршаллові острови”, – сказав Московісі.

П’ять країн залишаються в чорному списку, “тому що вони не взяли на себе зобов’язання з ЄС” з тих пір, як потрапили в список ” податкових гаваней: “Американське Самоа, Гуам, Самоа, Тринідад і Тобаго та Американські Віргінські острови”, – додав Московісі.

Рішення повинні затвердити сьогодні, 12 березня.

Нагадаємо, понад 40 євродепутатів підписали листа до Європейської комісії, що містить питання, чому Росію не включили до списку країн, які ведуть недостатню боротьбу з відмиванням грошей.