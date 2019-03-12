Законопроект про перерахунок пенсій пройшов перше читання в Держдумі

осдума прийняла в першому читанні законопроект про перерахунок пенсій, передає кореспондент «Росбалта».

Необхідність перерахунку пенсій виникла після їх індексації, у результаті чого багато непрацюючі пенсіонери втратили соцдоплаты і стали отримувати менше.

Новими нормами пропонується не враховувати індексацію пенсій і єдиної грошової виплати (ЕДВ) при визначенні розміру соцдоплаты до пенсії. Нагадаємо, соцдоплата до пенсії належить непрацюючому пенсіонеру в тому випадку, якщо загальна сума його матеріального забезпечення не дотягує до прожиткового рівня на конкретному суб’єкті РФ.

Закон буде мати зворотну силу, і пенсіонери отримають перерахунок заднім числом — з 1 січня 2019 року і не пізніше 1 липня 2019 року. Відповідно до фінансово-економічного обґрунтування до законопроекту, додаткові асигнування федерального бюджету на його реалізацію можуть скласти в 2019 році 18,8 млрд рублів, в 2020 році — 20 млрд рублів, а в 2021 році — 19,6 млрд рублів.

Розмір надбавки до пенсій після їх перерахунку становитиме залежно від регіону від 500 до 1 тис. і більше рублів, пояснив на засіданні Держдуми заступник міністра праці Андрій Пудів.