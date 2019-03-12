Президент Алжиру відмовився йти на п’ятий термін на тлі протестів

Абдельазіз Бутефліка також оголосив про відставку уряду і знову пообіцяв розробити нову Конституцію. До цього президент вже обіцяв не переобиратися, але мова йшла не про найближчих виборах, а про наступні за ними

Президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка, який займає вищу посаду в країні з 1999 року, у зверненні до нації оголосив, що не буде брати участь у запланованих 18 квітня виборах (політик у разі перемоги переобрався б вже на п’ятий термін). Текст звернення опублікувала щоденна газета El Khabar.

Бутефліка також оголосив про перенесення президентських виборів і про відставку уряду.

У своєму зверненні президент пише про масові акції протесту в країні. «Я розумію, що спонукало маси громадян вибрати такий спосіб вираження своєї думки», — зазначає президент країни.

Бутефліка, посилаючись на стан свого здоров’я і на свій вік, пише, що йому залишилося виконати тільки «останній борг» перед населенням країни: «закласти основи нової республіки, яка стане основою для нового алжирського режиму». Перенесення виборів він пояснює необхідністю забезпечити спокій і громадську безпеку».

Для розробки і реалізації необхідних країні реформ президент Алжиру обіцяє скликати національну конференцію. Під час неї розроблять проект нової Конституції країни, який потім буде винесено на референдум. Нові президентські вибори відбудуться тільки після цього. Розробка нової Конституції має завершитися до 2019 року.

Бутефлике 82 роки. Він оголосив про свої плани йти на нові вибори 10 лютого, офіційно його кандидатура була затверджена 3 березня. Це спровокувало протести, в яких взяли участь сотні тисяч людей. Мітинги також пройшли у Франції (Алжир — її колишня колонія).

Тиждень тому президент країни виступив із зверненням, в якому пояснив своє рішення бажанням «мільйонів громадян» підтримати його. У тому зверненні він пообіцяв не обиратися на шостий термін (тобто не йти на вибори в 2024 році) і допускав розробку нової Конституції.

Алжир — крупний імпортер російського зброї, серед країн африканського континенту він поступається за обсягом експорту тільки Єгипту ($4,6 млрд проти $6,2 млрд). Також країна закуповує у Росії чорні метали, транспорт і устаткування.