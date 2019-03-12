Міноборони створює загони Юнармии на підприємствах ОПК і просить відзвітувати.

Патріотичні загони «Юнармии» можуть з’явитися на всіх підприємствах ОПК

Міноборони має намір створити на кожному підприємстві оборонно-промислового комплексу загони військово-патріотичного руху «Юнармия». Про це пише«Коммерсантъ» з посиланням на кілька джерел, які мають відношення до реалізації держоборонзамовлення. Про ці плани говорилося в листі, розісланому підприємства в середині лютого. У ньому містився посилання на вказівку начальника військових представництв Міноборони Росії полковника Олега Степанова про розвиток руху. На кожному підприємстві ОПК потрібно організувати роботу юнармейских військово-патріотичних секцій, гуртків та клубів» і відзвітувати про виконану роботу, випливає з листа.

Раніше видання повідомляло про ініціативу першочергового прийому до лав руху «100% дітей офіцерського складу, віком від 8 до 18 років». Про це йшлося в листі т.в.о. заступника командувача військами Східного військового округу з військово-патріотичної роботи полковника Олександра Манакова.

Подібні ініціативи сприймаються як спроби обґрунтувати діяльність головного військово-політичного управління Міноборони, зазначає відповідальний секретар Союзу комітетів солдатських матерів Росії Валентина Гребеник. Вона поділилася побоюваннями з-за втручання військових у дитячі структури.

«Юнармия» з’явилася в жовтні 2015 р. з ініціативи міністра оборони Сергія Шойгу на основі дитячо-юнацької організації «Рух юних патріотів». Співрозмовник видання зазначає, що Шойгу і зараз приділяє велику увагу розвитку «Юнармии»: «Підтримати цю ініціативу означає особисто його підтримати». За прогнозами першого заступника начальника головного військово-політичного управління генерала Олексія Циганкова, до 9 травня чисельність юнармейцев досягне 500 000 чоловік, а через рік, до 75-річчя Перемоги, – 1 млн.