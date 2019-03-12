Лавров прокоментував звинувачення Помпео на адресу «Роснефти»

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на прес-конференції прокоментував слова держсекретаря США Майка Помпео, який звинуватив «Роснефть» в тому, що компанія продовжує купувати нафту в венесуельської PDVSA в обхід американських санкцій.

Як зазначив глава МЗС, «поганий приклад заразливий, і пан Гуаидо» вже заявив, що Венесуела «повинна припинити продавати нафту Кубі».

«Ось це як з міжнародним правом поєднується? Та ніяк. Та й в принципі треба чесно конкурувати, тому що ми бачимо грубе порушення всіх етичних і правових норм, коли США вимагають від, по суті справи, будь-якої країни світу не купувати у Росії сировину, енергоресурси, а купувати їх у США, не купувати в Росії виробу в рамках військово-технічного співробітництва, а купувати більш дорогі вироби у США», — сказав міністр.

За його словами, «ця манера диктувати все і вся всім, вона до добра не доведе».

«І ми наших американських колег вже попереджали, що може бути вони на такому ось дуже короткому історичному відрізку 1,5-2-3 роки, скільки їм потрібно, отримають якісь бариші, але в стратегічному, довгостроковому плані вони підривають довіру до тієї самої міжнародної системи, яка основа на доларі. Це для них добром не скінчиться», — зазначив Лавров.

Раніше Помпео заявив, що «Роснефть» продовжує купувати нафту в PDVSA в обхід санкцій США.

У самій компанії, коментуючи слова американського дипломата, назвали ці звинувачення безпідставними.