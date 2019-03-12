Повінь – зміна системи

Menu
Close

Greenpeace назвала країни з найчистішим повітрям

12.03.2019

Greenpeace назвала страны с самым чистым воздухомУкраїна займає 49 позицію.

Greenpeace у співпраці з компанією-розробником комп’ютерного забезпечення AirVisual склала рейтинг країн з найбільш забрудненим повітрям. Опублікований він був на сайті компанії.

Лідируючу позицію антирейтингу посіла країна Бангладеш. Слідом за нею йдуть Пакистан та Індія.

У ТОП-10 також включені Афганістан, Бахрейн, Монголія, Кувейт, Непал, об’єднані арабські ЕМІРАТИ і Нігерія.

Україна в списку зайняла 49 місце, обігнавши сусідню Росію на дев’ять пунктів (остання зайняла 58 місце).

Що стосується країн з найчистішим повітрям, то тут лідирували Ісландія, Фінляндія, Естонія, Швеція і Австралія.

Greenpeace назвала страны с самым чистым воздухом

Читайте також:   Число жертв землетрусу в Мексиці зросла до 20 чоловік
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *