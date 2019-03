Вчені з’ясували, що трутні теж працюють

Трутень — синонім неробства і марності в роботі: нечисленні самці бджіл дійсно не приймають практично ніякої участі в житті вулика і турботі про потомство. Однак нове дослідження червонокнижних бджіл-цератин (Ceratina nigrolabiata) виявило у них перший випадок майже повноцінного праці трутнів.

Самки цератин прогризають тунелі в коренях рослин, влаштовуючи у них гніздо. На відміну від звичайних медоносних бджіл, вони одинаки і самостійно збирають нектар, готуючи все необхідне для виведення потомства і його вигодовування. Під час відсутності самки гніздо залишається без нагляду — і самці збираються поблизу. Чеські біологи на чолі з Якубом Страки спостерігали за гніздами цератин на волі, в національному парку Подийе.

Вчені помітили, що самці затикають вхід в гніздо і утримують його протягом більше години, виставивши назовні лише задню частину тіла. При цьому вони пережили 41 атаку хижих комах і не дали їм проникнути всередину. Кожен раз після повернення самка потирала черевце самця і той відходив убік, пропускаючи її, після чого знову ставав «на варту».

Експрес-інформація по країні

Чехія (Чеська Республіка) – держава у Центральній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Прага

Найбільші міста: Прага, Брно, Острава, Пльзень

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 78 866 км2 (115-я в світі)

Населення – 10,5 млн осіб (86-я в світі)

Офіційна мова – чеська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,870 (28-я в світі)

ВВП – $205,27 млрд (51-я в світі)

Валюта – чеська крона

Межує з: Польщею, Німеччиною, Австрією, Словаччиною

Така поведінка трутнів підвищує шанси запліднити самку і передати свої гени наступним поколінням. Отираясь близько самки, поки та облаштовує гніздо і відкладає яйця, самець отримує чимало можливостей на запліднення, яке у цератин може відбуватися на різних етапах життя. Вірність обраниці бджолині трутні теж не зберігають і час від часу змінюють гніздо, щоб розширити перспективи залишити потомство.

Як писав портал «Навколо світу. Україна», бджоли виявилися здатні складати і віднімати.

За матеріалами Proceedings of the National Academy of Sciences

Читайте також:

В Індонезії виявили найбільшу в світі бджолу, яка вважалася вимерлою

По МКС буде літати робот-бджола

Зоологи виявили бджолу від двох батьків, але без матері