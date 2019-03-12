Реєстраційний ендшпіль рейдера з Мін’юсту Андрія Довбенко

Довбенко Андрій

Ніщо не може тривати нескінченно. Майже неприхована корупція у стінах Мін’юсту цілком закономірно привела в липні 2017 року до відставки Павла Мороза, пише Антикор.

Він був покликаний на державну службу для проведення реформ, спрямованих на спрощення ведення бізнесу та боротьбу з корупцією, але тільки погіршив ситуацію. Його спадщина, створена за трохи більше року плідної діяльності, доведеться розплутувати набагато довше. У липні минулого року до нього на квартиру з обшуком прийшли слідчі, які намагаються розібратися в нюансах справи про дачу хабара в стінах міністерства та участі в ньому екс-чиновника. Показання проти свого колишнього начальника дали 2 співробітника міністерства. Їх зловили за руку при отриманні 200 тисяч гривень за скасування акредитації столичного комунального підприємства.

Підозри у подвійній грі екс-заступника міністра з питань державної реєстрації після візиту в його апартаменти людей у погонах тільки зміцніли. З собою правоохоронці в якості доказів забрали незліченну кількість печаток та штампів не тільки різних компаній і фірм, але і столичної нотаріальної контори. Документів, що вказують на зв’язок Мороза з Довбенко, виявлено не було, але ще до відходу заступника міністра зі свого поста, розвинене почуття самозбереження підказало набравшемуся безцінного досвіду юриста хитрий хід. Передчуваючи незавидний фінал діяльності кореша, він намагався всіляко відмежуватися від Морозу, розгорнувши активну інформаційну компанію, яку можна сміливо назвати «велике прання».

Велика кількість проплачених матеріалів представили Андрія Довбенко жертвою заздрісних конкурентів, що намагаються навести тінь на тин і приписати чужі гріхи чесній людині. У них невідомі автори категорично заперечували не тільки будь-які ділові контакти співвласника відомої юридичної контори з екс-заступником міністра, але і сам факт їх знайомства. Частина критичних матеріалів про Довбенко за помахом невидимої руки зникла зі сторінок сайтів. Так зазвичай трапляється при, так званому, «комерційному» зняття матеріалів. Герої статей, які побоюються негативного ефекту від небажаної розголосу компрометуючих матеріалів, воліють заплатити солідну грошову компенсацію інтернет-ресурсу, а натомість отримати можливість спати спокійно, зберігши в недоторканності репутацію. Грошей на піар-компанію Довбенко не шкодував. Тоді ж на світ з’явився його персональний сайт, призначений протистояти «чорного піару» численних «ворогів», що позиціонує його володаря, як людини реальних справ, добився високих професійних досягнень тільки за рахунок наполегливої праці.

Трансформація юриста

У серпні минулого року Андрій Довбенко зробив сенсаційну заяву. Він вирішив почати життя з чистого аркуша, відмовившись від подальшої участі у діяльності юридичної компанії Evris, створеної замість опозоренной кіпрським фінансовим скандалом N&D. Керуючий партнер компанії передав абсолютно всі повноваження своїм колегам. Дивним чином ця подія послідувала відразу після обшуку в квартирі Павла Мороза. Юридичний консалтинг і аудит вичерпали свої можливості. Довбенко оголосив себе венчурним інвестором і презентував намір створити спеціальний інвестиційний фонд. Початківець інвестор висловив тверду рішучість розвивати в Україні високі технологи, вибравши в якості основного напрямку блокчейн-стартапи. Андрій Довбенко увірував в IT-технології і вирішив зайняти серед «айтішників» місце, яке по своїй значимості в минулому столітті було в авіабудуванні в українських геніїв науки і техніки Ігоря Сікорського та Олега Антонова. Менша його не влаштовує.

Активності та наполегливості Андрію Довбенко ні в кого не займати. Засукавши рукави, він з головою поринув у таємничий світ блокчейна. Тільки не подумайте, що колишній юрист орендував гараж і обладнав там майнинговую ферму. Простих шляхів він і раніше ніколи не шукав. Простота означає маленькі гроші, а у Довбенко просто нюх на їх велику кількість. Він намірився зробити революцію в добре знайомої юриспруденції, вливши в неї струмінь широких можливостей блокчейна. Для юристів цінність розподілених комп’ютерних мереж полягає у високій надійності зберігання інформації. Вона необхідна не тільки криптовалютам, але також будь-яких документів, що проходять через руки юриста, нотаріуса або адвоката. Фальсифіковані договору купівлі-продажу, свідоцтва, виписки з різних реєстрів завжди використовуються в якості вихідних документів при організації рейдерських захоплень. Паперові носії інформації навіть з багатьма ступенями захисту не представляють великої перешкоди для шахраїв. Блокчейн позбавлений цього недоліку і надає величезні можливості для збору та аналізу різних даних. Початковий дефіцит спеціальних знань Довбенко компенсував участі в освітньому проекті T-student, організованому Лігою студентської асоціації правників України. Ще його бачили в складі журі кількох міжнародних технологічних конкурсів, на яких брали участь зі свіжими ідеями шукають підтримку початківці стартапери.



Майнинговая ферма ? сховище цінної інформації

Нові мантри Довбенко

Довбенко звично заворожує будь-яку аудиторію оповідями про технологічному ривку Естонії, яка стала одним з європейських лідерів у використанні переваг блокчейна в повсякденному житті та на користь громадян, позбавляючи їх від бюрократичних зволікань при вирішенні багатьох питань і заощаджуючи час. Віднедавна в Україні почали функціонувати децентралізовані інформаційні платформи, що спрощують пошук варіантів для оренди нерухомості. В проекти Rentberry, D-market і Remme інвестуються мільйони доларів, що можна порівняти за масштабами з інвестиціями в первинне розміщення криптовалютных токенів. Довбенко заражає всіх небувалим ентузіазмом, уявляючи себе, як безсрібника-подвижника, що мріє ощасливити все людство.

Уважно прислухаючись до його незрозумілим промовам з них можна добути крупиці добре завуальованого істинного наміри венчурного псевдо-інвестора ─ добре заробити не на впровадженні блокчейна, а за звичкою використовувати його в якості інструменту для нечесного заробітку. Часто розмірковуючи про регламентації правового статусу нового виду діяльності та необхідність запозичення західних стандартів венчурного інвестування, він тут же ратує за десятилітнє звільнення від сплати податків для підприємців, які працюють з будь «крипто», маючи на увазі в першу чергу себе. Його ініціатива щодо безмитного ввезення обладнання для майнінг сильно скидається на спроби особливо жадібних бізнесменів-кооператорів пару-трійку десятків років тому ще в епоху первісного нагромадження капіталу забезпечити собі податкові пільги від держави. Тільки тоді ввозилися побутова комп’ютерна техніка та електроніка, а також спиртні напої і сигарети. Думки Довбенко не страждають примітивізмом. Замість побутових компів ─ майнінг-ферми, замість алкоголю ─ криптовалюта.

Вдаримо блокчейном по сільському господарству!

Зовсім несподівано венчурний інвестор з’явився на Всеукраїнському аграрному форумі, де приєднався до голосів підтримки скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Раніше юриста аграрний сектор ніколи не цікавив. Биткоины і эфириумы на українських нивах не ростуть. Селянам ближче трактор і комбайн, ніж блокчейн. Розгадка спалахнула пристрасті розкривається просто. Рекламуючи гідності блокчейна у віданні різних реєстрів, у тому числі зберігають дані про права власності, що для професійного юриста дуже важливо, Довбенко абсолютно справедливо помічає неможливість зміни занесених даних заднім числом. Блокчейн дійсно виключає можливість махінацій, які провертав Довбенко разом з заступником міністра Павлом Морозом, легко скасовуючи реєстраційні дії, зафіксовані на папері. Шахрай, який заробив мозолі на своєму фірмовому способі рейдерства, тепер співає пісню блокчейну, як надійного методу боротьби з реєстраційним рейдерством, зовсім замовчуючи про інше. Фальсифікація може бути проведена на початковому етапі ще до внесення даних в розподілену систему зберігання. Після попадання в неї даних про здійсненої транзакції, їх вже неможливо «вирубати сокирою або викреслити пером». Агросектор України давно став ареною для рейдерських битв. Залишилося тільки лібералізувати законодавство і спростити до межі процедуру обороту сільськогосподарських угідь. Судячи з усього, Андрій Довбенко серьезо готується вийти на ринок нерухомості до зубів озброєним новими технологіями і багатим досвідом з недавнього минулого.