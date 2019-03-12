Генерал-хабарник Будник призначений Державна іпотечна установа

Сергій Будник

Заступником голови правління Державної іпотечної установи призначений колишній начальник поліції охорони Сергій Будник, якого в 2017 році підозрювали у хабарництві. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабінету міністрів 27 лютого, повідомляє видання «Лівий берег».

Журналісти нагадують, що Будника затримали за підозрою у серпні

в отриманні 96 тис. гривень хабара. У Генпрокуратурі вважали, що він через посередника

вимагав більш 80 тис. гривень щомісяця за надання послуг з фізичної охорони.

Вдома у Будника знайшли 16 золотих злитків, $44 тис. і 11,5 тис. євро.

Пізніше ГПУ передала це кримінальне провадження

Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, яка через кілька

місяців закрила її за відсутністю складу кримінального правопорушення.

Зазначимо, Державна іпотечна установа займається рефінансуванням іпотечних кредиторів,

з 2014 року керує відомством Андрій Камуз.

Раніше SKELET-info повідомляв, що САП закрила кримінальне провадження щодо одержання колишнім президентом Леонідом Кучмою і його зятем Віктором Пінчуком $110 млн хабара від Ігоря Коломойського за контроль над державною «Укрнафтою».