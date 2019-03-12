Жителька Словенії зробила себе інвалідом заради допомоги

Дівчина відрізав собі частину руки.



Жителька Словенії відрізав собі частину руки вище зап’ястя заради отримання виплат в 383 тисячі євро від страхових компаній та довічного допомоги по інвалідності.

Справи про шахрайство порушені проти 21-річної «постраждалої» з Любляни, а також проти трьох чоловіків у віці 29, 58 і 63 років. Їм загрожує від одного до восьми років в’язниці. Двоє молодих людей поміщені під варту, інші знаходяться на волі.

Як встановило слідство, підозрювані спланували злочин в кінці минулого року, уклавши угоди від нещасного випадку з п’ятьма страховими компаніями.

Після перших внесків за полісами страхування жінка на початку цього року навмисно відрізав собі руку, інсценувавши це як нещасний випадок при різанні циркулярною пилкою гілок для обігріву житла. Її спільник, 63-річний чоловік, після інциденту надав першу допомогу і викликав «швидку», при цьому він навмисне забув відсічену кінцівку на місці події.

У результаті В лікарню частину руки доставили поліцейські, медики змогли її пришити і тим самим врятували жінку від повної непрацездатності.

У разі, якщо б шахрайство вдалося, жінка отримала компенсацію в 383 тисячі євро і понад трьох тисяч євро в місяць довічно в якості допомоги по інвалідності. Потенційний збиток страховим компаніям міг скласти понад трьох мільйонів євро.