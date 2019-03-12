Результати недавнього дослідження показали, в яких країнах найбільше фанатіють від спорту. При підрахунку міжнародного спортивного індексу враховувався як ентузіазм вболівальників, так і конкретні досягнення, зокрема перемоги на Олімпійських іграх і в міжнародних змаганнях, рейтинг ФІФА, залучення населення в спорт і навіть кількість стадіонів.

Перше місце рейтингу посіли Сполучені Штати Америки: в країні 367 стадіонів і середній показник 56,54 медалі на Олімпійських іграх (літніх, так і зимових).

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

Прапор



Герб



Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Росія і Китай зайняли друге і третє місця відповідно. І це цілком передбачувано, враховуючи, що це найбільш великі по території країни. У обох держав високий рівень фізичної активності населення і великі досягнення в олімпійських іграх: Росія заробляє в середньому 45,67 медалей, а Китай – 28,95 медалей.

Топ-10 найдорожчих спортивних країн світу:

США

Росія

Китай

Німеччина

Франція

Великобританія

Австралія

Японія

Іспанія

Італія

За матеріалами Lonely Planet.

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