Результати недавнього дослідження показали, в яких країнах найбільше фанатіють від спорту. При підрахунку міжнародного спортивного індексу враховувався як ентузіазм вболівальників, так і конкретні досягнення, зокрема перемоги на Олімпійських іграх і в міжнародних змаганнях, рейтинг ФІФА, залучення населення в спорт і навіть кількість стадіонів.
Перше місце рейтингу посіли Сполучені Штати Америки: в країні 367 стадіонів і середній показник 56,54 медалі на Олімпійських іграх (літніх, так і зимових).
Експрес-інформація по країні
Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.
Прапор
Герб
Столиця – Вашингтон
Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас
Форма правління – Президентська республіка
Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)
Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)
Офіційний мову – американську англійську
Релігія – протестантизм, католицизм
ІЛР – 0,915 (8-я в світі)
ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)
Валюта – долар США
Межують з Канадою, Мексикою
Росія і Китай зайняли друге і третє місця відповідно. І це цілком передбачувано, враховуючи, що це найбільш великі по території країни. У обох держав високий рівень фізичної активності населення і великі досягнення в олімпійських іграх: Росія заробляє в середньому 45,67 медалей, а Китай – 28,95 медалей.
Топ-10 найдорожчих спортивних країн світу:
За матеріалами Lonely Planet.
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