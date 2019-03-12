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Росія проведе оцінку військового об’єкта у Франції

12.03.2019

Россия проведет оценку военного объекта во ФранцииВідвідування проводяться для перевірки.

Міністерство оборони Росії заявило, що російська група інспекторів планує відвідати військовий об’єкт на території Франції.

“Відвідування з метою оцінки буде проводитися 12 березня 2019 року протягом одного дня”, – повідомила прес-служба відомства.

Такі відвідини, згідно з віденським документом 2011 року про заходи щодо зміцнення довіри і безпеки, проводяться з метою перевірки інформації про військових силах і плани розгортання основних систем озброєння і військової техніки, йдеться в повідомленні.

“У ході відвідування інспектори відвідають військовий об’єкт в місці його звичайного розташування в мирний час. На брифінгу буде отримана інформація від командування по особовому складу, а також основних систем озброєння і техніки”, – зазначили в Міноборони РФ.

Росія з 11 по 15 березня також здійснює спостережний політ над територією Бельгії, Нідерландів і Люксембургу.

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