Росія проведе оцінку військового об’єкта у Франції

Відвідування проводяться для перевірки.



Міністерство оборони Росії заявило, що російська група інспекторів планує відвідати військовий об’єкт на території Франції.

“Відвідування з метою оцінки буде проводитися 12 березня 2019 року протягом одного дня”, – повідомила прес-служба відомства.

Такі відвідини, згідно з віденським документом 2011 року про заходи щодо зміцнення довіри і безпеки, проводяться з метою перевірки інформації про військових силах і плани розгортання основних систем озброєння і військової техніки, йдеться в повідомленні.

“У ході відвідування інспектори відвідають військовий об’єкт в місці його звичайного розташування в мирний час. На брифінгу буде отримана інформація від командування по особовому складу, а також основних систем озброєння і техніки”, – зазначили в Міноборони РФ.

Росія з 11 по 15 березня також здійснює спостережний політ над територією Бельгії, Нідерландів і Люксембургу.